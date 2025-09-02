Josefin lämnar sin lokal – har spännande "jätteprojekt" på gång

Josefin Karlsson tänkte flytta sin produktion till en lokal på Krönsmon. Så har det inte riktigt blivit och nu återvänder hon helt hem till gården igen. Samtidigt finns planer på ett jätteprojekt. – Hur grejen ska bli vill jag hemlighålla lite, berättar hon.

För några år sedan tog Josefin Karlsson ett jättesteg mot ett annat liv. Hon sålde sitt företag inom logistikbranschen och bestämde sig för att satsa helhjärtat på odling och mathantverk.

Sommaren 2023 öppnade hon upp sin gårdsbutik och visningsträdgård Korka Kvarn, strax utanför Vimmerby. Företaget har därefter utvecklats åt flera håll och i vintras – för att möta efterfrågan på sina produkter – valde hon att flytta produktionen till en lokal på Krönsmon, som bara är ett stenkast från hemmet.

Men det har inte riktigt blivit som tänkt och nu lämnar hon lokalen.

– Den låg bra och jag har haft viss nytta av den, men nya omständigheter gjorde att lokalen inte visade sig passa lika bra som jag trott.

Josefin Karlsson investerade aldrig i ett nytt kök till den nya lokalen, vilket hon förstås är tacksam för nu.

– Jag har haft plantuppdragning där och haft det för lagerhållning också. Min tanke var att ha köket där och även ett musteri, men så blev det aldrig. Jag skulle ha börjat typ nu egentligen och har fått EU-stöd för att köpa in ett musteri.

Tittar på att hyra in sig i befintligt kök

Nu återgår hon till att lägga all tid på gården och fortsätta tillverka i det livsmedelsgodkända köket i hemmet. Men hon sneglar även på andra alternativ.

– Jag tittar nu inför julen på att hyra in mig i ett befintligt kök någonstans. Jag har fått lite tips redan och det skulle jag behöva göra för att på ett bättre sätt klara av jultillverkningen. Julen har hittills varit min allra bästa säsong och det är då jag säljer som allra mest.

I år blir det marknader för henne i princip varje helg från mitten av november och fram till jul.

– I år ska jag stå på Näs julmarknad och det ska bli väldigt kul. För mig som är liten är det jättestort.

Planer på ett jätteprojekt

Hon har även stora planer på gång. Hon vill dock avslöja rätt lite om det hon kallar för "jätteprojektet".

– Det är också en anledning till att jag lämnar lokalen. Vi tittar på en stor investering till nästa år och det är ett jätteprojekt med start nästa år. Vi är i planeringsfasen för det och försöker utforska vad för möjligheter det finns. Då behöver jag hämta in alla pengar jag kan och spara så mycket jag kan.

Vad kan du säga om det här jätteprojektet?

– Det är väldigt roligt. Det vi ser nu är att vi är helt väderberoende och det är en stor begränsning. Vi har inga sittplatser under tak. En solig dag kan vi ha mellan 100 och 200 personer och en regnig dag är det fem. Om det nya projektet kommer till stånd blir det sittplatser både inomhus och utomhus under tak. Det skulle även ge möjligheter till servering av matiga mackor, att man både kan äta och dricka något utöver det vi har nu som är glass och lätt fika. Vi skulle också kunna ta emot större sällskap.

Är det en utbyggnad som är på gång?

– Nej, det är det inte, men jag vill vara lite hemlig. Hur grejen ska vara vill jag hemlighålla ett tag till.

"Var ett heltidsjobb"

Den här sommarsäsongen börjar lida mot sitt slut. Josefin Karlsson har valt att ha öppet gårdsbutiken en dag i veckan i stället för de mer frikostiga öppettiderna hon hade tidigare.

– Förra året var det ett heltidsjobb för mig under sommaren, men i år har vi byggt glampingen och lagt på det plus att jag har två nya stora kunder i ALV och Statt. Jag var tvungen att dra ned för att inte jobba ihjäl mig. Det gjorde att jag drog ned öppettiderna i butiken och det har blivit jättebra. Jag har samma sommaromsättning som förra året och har inte tappat på det. Sedan vet jag ju inte om jag hade ökat om jag hade haft öppet fler dagar. Jag är ändå nöjd med utfallet, eftersom jag var tvungen att frigöra tid.

Hur det blir nästa sommar hänger dock helt på vad som händer med det stora projektet.

– Jag vet nog det framåt jul. Det är uppe i luften nu.

Kan bli flera anställda

Den här sommaren har hon också haft en sommarjobbare anställd.

– Det har varit en stor omställning för mig. Hon har jobbat halvtid i juli och när man är helt ensam och går till någon mer så är det en stor grej. Hon har varit jätteduktig och det har funkat väldigt bra. Men jag är inte där att jag kan ha någon anställd på helår ännu. Nu saknas hon mycket när hon är tillbaka i skolan och jag skulle behöva någon på timmar. Min idealperson är någon som är mellan 45 och 55 år som inte jobbar jättemycket. Jag kommer nog gå ut och söka efter det.

Men om projektet blir av är det något helt annat som väntar.

– Då behöver vi ett helt gäng anställda under högsäsongen.

Att ta det här steget hon gjorde för några år sedan ångrar hon definitivt inte.

– Nej, jag har aldrig ångrat mig. Jag säger det ofta på föreläsningar. Vissa dagar är det förstås skittråkigt, när ogräset växer och det ösregnar. Men jag har aldrig avslutat en dag och tänkt "varför gjorde jag det här?", så jag har aldrig ångrat mig.

Fotnot: Josefin är gift med Jakob Karlsson, som är vd, majoritetsägare och ansvarig utgivare på Dagens Vimmerby.