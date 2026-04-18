VIDEO: Hör Jakob och Josefin framföra klassisk sportlåt på galan

Det blev en fortsättning med ”Under masken”, inspirerat av ”Masked singer”, även på årets upplaga av Vimmerbygalan. Årets vinnare blev Jakob och Josefin Karlsson som framförde Galenskaparna och After Shaves klassiska sportlåt ”Bara sport”.

"Under masken", inspirerat av "Masked singer", blev ett uppskattat inslag på förra årets Vimmerbygala. Ett gäng Vimmerbyprofiler uppträdde maskerat och galabesökarna fick i uppdrag att försöka lista ut vilka det var som gömde sig bakom maskerna.

I år var det populära inslaget tillbaka på Vimmerbygalan. Publiken fick lyssna på tre låtar under kvällens gång och ledtrådarna var placerade i videoklippen som visade på skärmen.

Micael Glennfalk, tidigare kommunalråd och grundare av Roxx, framförde Ebba Gröns låt ”Staten och kapitalet” iklädd VH-tigern. Ola Karlsson, Vimmerby kommuns kommundirektör, var iklädd en nalledräkt och framförde Magnus Ugglas låt ”Jag skiter”.

Micael Glennfalk och Ola Karlsson slutade på delad andraplats och vinnare i ”Under masken”-momentet var Josefin och Jakob Karlsson som framförde Galenskaparna & After Shaves klassiska sportlåt ”Bara sport” i en duett. Jakob Karlsson är ägare och grundare av Dagens Vimmerby och tidigare lagkapten i Vimmerby Hockey. Josefin Karlsson driver Korka Kvarn med gårdsbutik och visningsträdgård strax utanför Vimmerby.

Efter en pratstund med kvällens konferencierer Patric Engqvist och Fredrik Thalin och prisutdelning med förra årets vinnare Pelle Lindqvist tog Jakob och Josefin ton och framförde låten live utan masker. Duon fick stora, varma applåder för framträdande och publiken ropade för att få framträdandet en gång till.