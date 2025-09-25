20-årsjubilerande företag bjöd in till event: "Vill visa upp oss"

Christian Johansson trivs i de nya lokalerna på Böndernas hus i Vimmerby som hans numera 20 år gamla företag Profil & Kontor huserar i. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerbyföretaget Profil & Kontor fyller 20 år i år. På onsdagen bjöd Christian Johansson in lokala företag till ett event för att visa upp verksamheten.

Vimmerbyföretaget Profil & Kontor startade på Sevedegatan 2005 och höll därefter till i Sparbanksstiftelsens tidigare lokal och i en mindre lokal tillhörande Vimmerby Sparbank under de senaste åren.

Förra våren berättade Christian Johansson att det var dags för en ny flytt. Sedan ett år tillbaka håller företaget till i den lokal som vattenreningsföretaget MembramProTec har haft Böndernas hus.

– Jag har varit i de nya lokalerna i cirka ett år och trivs bra här. Det är bra synlighet från vägen, säger Christian Johansson.

"Vill visa upp oss"

I år fyller Profil & Kontor 20 år. På onsdagseftermiddagen tog Johansson tillfället i akt att bjuda in företag till event för att fira jubileet och flytten till nya lokaler.

– Det är ett event där jag har bjudit in företag från Vimmerby kommun och närliggande orter för att presentera helheten av vad vi kan göra för dem. Jag har bjudit in både befintliga och nya kunder. Vi vill visa upp oss med hur vi kan arbeta och hjälpa dem med deras reklammaterial och varumärke, säger Christian Johansson.

Vad uttrycker företagen att de vill ha hjälp med?

– Det handlar om att få fram bra marknadsföringsmaterial som de kan sätta sin logga på när de är ute hos kunder och bygger sitt eget varumärke. Jag vill vara med och lyfta fram och bygga deras varumärke.

20-årig milstolpe: "Lite galet"

Det personliga mötet är något som Christian Johansson uppskattar och värnar om.

– Det är verkligen jättekul att visa upp helheten, träffa kunderna och kunderna kan träffa varandra. Jag gillar det fysiska mötet i stället för att prata telefon eller ha möten över Teams som det var under en period. Här kan man diskutera mer och visa olika plagg.

Vad tänker du kring företagets 20-åriga milstolpe?

– Det är lite galet. Det är otroligt mycket som har hänt i branschen på dessa år.

Kan du ge dig på en summering av vad som har hänt under dessa 20 år?

– Från början var varumärkesmaterialet mycket krafs för att vara kras. Det var mycket plast och sämre kvalité. Nu är det mer hållbart och bättre kvalité. Det man ger bort är inget som går sönder. Vad gäller kläder har det hänt mycket. De stora varumärkena har kommit in i branschen och gör det med stil och passform. Tidigare var det mycket unisex och dålig passform. Nu är det mer dressat och möjligt att till exempel sätta 3D-brodyr på kläderna för att lyfta fram loggan mer. Du kan designa dina egna plagg på ett helt annat sätt om man tänker träningsplagg. Du får in hela mönster på kläderna och det går att göra på låga volymer. Du behöver inte ta fram en batch på 200 utan det går att göra tryck på 25–50 plagg.

Hur mår företaget i dag?

– Det går bra. Jag har drivit runt företaget i 20 år och jag är nöjd.

Hur ser du på företagets framtid?

– Jag vill fortsätta växa och kanske bredda med ännu mer och få in fler varumärken. Jag trycker just nu mycket kläder själv och det kan bli aktuellt att ta in en brodyrmaskin för att serva kunderna snabbare och korta ner leveranstiden. Det är något jag skulle vilja ha, men det ligger lite längre fram i tiden.