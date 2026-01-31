KLART: Då öppnar deras nya butik i Vimmerby

Det är just nu bråda dagar för hantverkarna att få ordning på lokalerna då tanken är att Swedol ska börja flytta in grejer om en månad. Foto: Ossian Mathiasson

Swedol kommer i och med nybyggnationen gå från 200 till 900 kvadratmeter och förses med betydligt större butiksyta och större och bättre personalutrymmen. Foto: Ossian Mathiasson

Swedol Vimmerby har vuxit ur sina lokaler på Magasinsgatan och flyttar till nybyggda, större och modernare lokaler på Tegelbruksgatan i Vimmerby. Butikschefen MIkael Rinaldo längtar efter att öppna den nya butiken måndagen den 30 mars. Foto: Ossian Mathiasson

Swedol Vimmerby flyttar till sprillans nya och moderna lokaler. Byggnationen flyter på som planerat och butiken öppnar inom två månader. – Öppningsdatumet är satt till 30 mars, säger Mikael Rinaldo, butikschef på Swedol Vimmerby.

Swedol är en tidigare Grolls-butik som har funnits på Magasinsgatan, bakom Ica Kvantum och Guldkringlan, i Vimmerby i ungefär 20 år. Swedol köpte upp alla Grolls-butiker 2016 och alla Tools-butiker några år senare.

Här i Vimmerby har Swedol vuxit ur sina lokaler sedan flera år tillbaka – och en flytt har stått högst upp på önskelistan.

Vimmerbyföretaget Astbrant Förvaltning/Astbrant Entreprenad fick sommaren 2025 i uppdrag att bygga en ny, större och mer ändamålsenlig lokal till Swedol på Tegelbruksgatan i Vimmerby. Swedol går från lokaler på cirka 200 till 900 kvadratmeter och får tillgång till betydligt större butiksyta och större och bättre personalutrymmen.

Då öppnar Swedol-butiken i Vimmerby

Butikschefen Mikael Rinaldo gläds åt att följa byggprocessen och se butiken växa fram.

– Det är jätteroligt och det har faktiskt gått fortare än vad jag har trott. Sedan det blev klart med byggnationen har jag både gått förbi och åkt förbi och det har hela tiden hänt grejer. När väggar och tak har kommit upp har man inte sett att det har hänt så mycket, men när man har kommit in så ser man verkligen att det händer saker. Nu är man inne på slutspurten och vi ska börja flytta in grejer här om en månad. Det är otroligt roligt, säger Mikael Rinaldo.

Det är ett tecken på att byggnationen flyter på som planerat och håller tidsplanen med öppning våren 2026. Öppningsdatumet är satt till måndagen den 30 mars.

– Det är en tidsplan som ska hålla. Vi kommer ha en månad på oss att bygga hyllor och fylla upp butiken med varor. Vi flyttar de sista grejerna under helgen innan öppning och trimmar igång verksamheten på söndagen för att stå redo klockan 07.00 på måndagen. Det är bara hoppas att allting fungerar när vi öppnar, säger Mikael Rinaldo.

Tidigare har Swedol fokuserat på främst kläder och skydd med tillhörande tjänster i Vimmerby. Flytten gör att man har möjlighet att erbjuda sina kunder Swedols övriga sortiment av verktyg och förnödenheter.

– Det blir otroligt mycket större här. Vi har sett ritningar med hur inredningen är tänkt att se ut och det kommer vara välfyllt i butiken. Det är mycket nya produktgrupper och leverantörer för oss. De har börjat ta kontakt med oss nu så de står redo för att hjälpa till med uppbyggnaden. Vi har gått mycket utbildningar för att klara av ett utökat sortiment och det ska nog bli bra.

"Gör ett fantastiskt bra jobb"

Astbrant Entreprenad/Astbrant Förvaltning är huvudentreprenör och anlitar endast lokala företag för att genomföra nybyggnationen.

– Det är klart att det är bråda dagar för dem, men arbetet flyter och alla inblandade parter gör ett fantastiskt bra jobb.

Blir det någon form av invigning i samband med öppningen?

– Det vi har sagt är att vi kommer ha någon form av invigningsvecka, men vi kommer inte slå på stora trumman. Vi kommer smyga igång och se att allt bara funkar. En månad senare har vi så kallade Swedol-dagar där vi bjuder på mat och har många leverantörer på plats.

Swedol har fem heltidsanställda medarbetare i Vimmerby och Mikael Rinaldo kommer endast jobba i den nya butiken.

– Jag har jobbat på flera olika orter och nu kommer jag bara lägga fullt fokus här i Vimmerby.