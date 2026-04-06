Intensiv premiärvecka i nya och större lokaler: ”Första dagen var helt otrolig”

Swedol Vimmerbys butikschef Mikael Rinaldo tycker att det har gått över förväntan under premiärveckan i nya, större lokaler även om det har inneburit långa arbetspass. Bilden är ett montage. Foto: Privat

– Det har varit en fantastisk vecka, säger han glad och trött en stund före stängning på skärtorsdagens eftermiddag.

Swedol Vimmerby har öppnat upp i nya, moderna och fyra gånger så stora lokaler. Butikschefen Mikael Rinaldo kan lägga en intensiv och lyckad premiärvecka bakom sig.

Efter närmare 20 år i trånga och slitna lokaler på Magasinsgatan har Swedol Vimmerby fått önskemålet om en ny butik tillgodosett. Swedol har byggt upp en sprillans ny butik på Tegelbruksgatan, växt från 200 till 900 kvadratmeter och utökat sortimentet genom att gå från yrkeskläder och skyddsutrustning till att ha tillgång till hela Swedols sortiment med kläder, skydd, verktyg, maskiner och förnödenheter.

I måndags slog Swedol upp dörrarna till den nya butiken som har mottagits väl och varit välbesökt under premiärveckan,

– Det har varit en fantastisk vecka. Det har gått över förväntan. Vi har träffat så mycket nya människor som vi inte har träffat innan. Det är klart att det har varit jobbigt då de inte har fått allting helt i ordning som man vill efter sina rutiner. De har blivit kvällsarbete för att försöka få till det. Överlag har det gått jättebra, säger Mikael Rinaldo.

"Känt att man är ny på jobbet"

Intresset för att besöka Swedol på premiärdagen var stort och har hängt i under resten av veckan.

– Första dagen var helt otrolig. Då hade vi rätt mycket säljare på plats från andra butiker och det var väldigt fin tillströmning på folk hela dagen. Det har fortsatt hela veckan och många är nyfikna och kommer hit och tittar. Det har varit en trevlig stämning i butiken i veckan.

Vad har kunderna fattat tycke för i era nya lokaler?

– Just bredden på sortimentet har varit det stora med att vi har mycket olika grejer.

Mikael Rinaldo flaggade inför öppning för att han skulle känna att det blir som ett nytt jobb.

– Man har verkligen känt att man är ny på jobbet och fått försöka lära sig de nya sakerna. Vi har bara sålt kläder och skydd tidigare så kunderna har haft stor överseende med det. Vi har haft folk från andra butiker och leverantörer på plats under veckan som har stöttat upp. Det har flutit på bättre än förväntat, men det har varit jobbigt. Det har varit tolv timmars arbetsdagar hela veckan så påskledigheten kommer skönt nu.