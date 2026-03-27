VIDEO: Öppningen närmar sig – Rinaldo mitt i förberedelserna: "Jättetacksam"

Här är Mikael Rinaldo i samspråk med Simon Arvidsson på Bälters bygg under butiksuppbyggnaden. Foto: Ossian Mathiasson

Nu på måndag öppnar Swedol dörrarna till sin sprillans nya butik i Vimmerby. Ett febrilt förberedelsearbete kommer pågå fram till öppning. "Vi ska köra hela helgen för att komma iordning med allting. Det ska nog gå bra, men det är fortfarande en hel del kvar", säger butikschefen Mikael Rinaldo. Foto: Ossian Mathiasson

Önskan om ett sprillans nytt och modernt Swedol Vimmerby blir verklighet. Ett intensivt förberedelsearbete pågår under hela helgen för att iordningställa butiken inför måndagens öppning. – Jag är lite nervös, men de som är här och hjälper till är lugna och säger att det kommer lösa sig, säger Mikael Rinaldo, butikschef på Swedol Vimmerby.

Swedol är en tidigare Grolls-butik som har funnits på Magasinsgatan, bakom Ica Kvantum och Guldkringlan, i Vimmerby i ungefär 20 år. Swedol köpte upp alla Grolls-butiker 2016 och alla Tools-butiker några år senare.

Här i Vimmerby har Swedol vuxit ur sina lokaler sedan flera år tillbaka – och Mikael Rinaldo och hans personal har haft en flytt till nya, fräscha, moderna lokaler högst upp på önskelistan.

Vimmerbyföretaget Astbrant Förvaltning/Astbrant Entreprenad inledde förra sommaren arbetet med att bygga en ny, större och mer ändamålsenlig butik till Swedol på Tegelbruksgatan i Vimmerby. Swedol går från lokaler på cirka 200 till 900 kvadratmeter och får tillgång till betydligt större butiksyta och större och bättre personalutrymmen.

"Inte många dagar kvar nu"

Byggprocessen har flutit på som planerat och hållit tidsplanen med öppning våren 2026. Nu på måndag är det dags att öppna dörrarna till stadens nyaste butik.

– Det är nervöst. Det är inte många dagar kvar nu, men vi har mycket folk från andra butiker som är igång och hjälper till. Bemanningen är bra och vi ska köra hela helgen för att komma iordning med allting. Det ska nog gå bra, men det är fortfarande en hel del kvar, säger Mikael Rinaldo.

Vad är det som gör dig nervös inför öppning?

– Att man får allting på sin plats, att man har prismärkt allting och att det är en säljklar butik. De som har varit med länge i gamet och som är här i dag säger att det är lugnt och att de har varit med om värre. Det är väl kontrollbehovet jag har, säger Mikael Rinaldo och bjuder på ett brett leende.

"Ett helt otroligt lyft"

Det går inte att ta miste på den glädje och stolthet som Mikael Rinaldo känner över lyftet som den nya, moderna och större butiken ger.

– Jag är jättetacksam för att det här görs och blir verklighet. Det är ett helt otroligt lyft med stora ytor och ett ofantligt stort sortiment. Det är större än vad jag hade trott. Det är otroligt mycket nytt som vi kommer behöva lära oss om produkter för att kunna hjälpa och serva kunderna ordentligt. Det får bli löpande med hjälp av leverantörerna framöver.

Tidigare har Swedol fokuserat på främst kläder och skydd med tillhörande tjänster i Vimmerby. Flytten gör att man har möjlighet att erbjuda sina kunder Swedols övriga sortiment av verktyg och förnödenheter.

Har ni hela Swedols utbud nu?

– En del av alla produktgrupper har vi i och med att vi är en compact-butik. Det man kan säga är att det är otroligt mycket mer än vad vi har haft tidigare.

Vad betyder den nya butiken för dig och personalen?

– Jag har jobbat i samma lokal i 17 år och två kollegor har varit ännu längre tid så det är klart att det blir skillnad när vi kommer hit. I och med att vi har velat få en ny butik så länge och äntligen får det så är det något som alla ser fram emot jättemycket. Alla ser fram emot att lära sig allt det nya. Vi har allihopa jobbat här länge så det blir som ett nytt jobb för alla.

Hoppas kunna utöka personalstyrkan

Den tidigare butiken på Magasinsgatan stängdes i dag (fredag) och personalen har under veckans gång jobbat med att tömma butiken för att flytta med produkterna till den nya butiken.

– Vi har hållit på och rensat hela veckan och det var lite sentimentalt när man var där uppe och lämnade för sista gången. I dag fyller vi en lastbil med grejer som kommer ner hit om någon timme och då ska vi börja bygga upp klädavdelningen. Tryckmaskinen kommer också ner och vi kommer ha ytterligare en tryckmaskin. Målet är att vi ska köra ner allting i dag så vi kan stänga den tidigare butiken, plocka i den nya butiken och göra allt färdigt i helgen. Det blir många timmar, men vi har ett bolag som hjälper oss och som kommer vara här nere i helgen. Några it-kunniga personer stannar kvar till måndag och ser till att vi får igång alla system. Målet är att vi ska få igång det i dag.

Det blir ingen invigning i samband med måndagens öppning.

– Vi har sagt att vi ska trimma in maskineriet och ha invigning den 7 maj i samband med vår Swedol-dag. Då kommer vi bjuda på mat och ha massa erbjudanden.

Swedol har fem heltidsanställda medarbetare i Vimmerby.

– Målet är att öka personalstyrkan och vi får se vad som händer framöver.