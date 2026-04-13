KLASSISK PIZZERIA I VIMMERBY HAR STÄNGT

Ägarfamiljen till den klassiska Vimmerbypizzerian Palma har valt att stänga och lägga ner verksamheten som nu är till salu.

Palma är nog den mest klassiska pizzerian i Vimmerby med lång historia. Nu har pizzerian stängt. – Anledningen är ganska simpel, säger Fredrik Ilo på pizzeria Palma.

Den klassiska, anrika pizzerian i centrala Vimmerby har drivits av familjen Ilo under de tre senaste åren.

Nu kan vår tidning berätta att Palma har stängt. Fredrik Ilo bekräftar för vår tidning att ägarfamiljen har lagt ner verksamheten.

– Anledningen är ganska simpel. Farsan har jobbat 40 år i branschen och orkar inte mer. Det är han som har ägt och drivit Palma som ett familjeföretag. Vi hade inom familjen diskussioner om framtiden och hur vi skulle göra och han sa att han inte orkade längre och frågade om vi ville ta över. Jag och min bror sa nej och att vi inte vill ta över. Vi kom fram till att den bästa lösningen skulle vara om vi stänger ner det, säger Fredrik Ilo.

"Allt bra har sitt slut"

Familjen Ilo tog beslutet i början av mars månad och stängde verksamheten från och med 1 april.

– Det är tråkigt. Det har varit en klassisk pizzeria i Vimmerby som vi har många minnen från. Sånt är livet och allt bra har sitt slut, säger Fredrik Ilo.

Hur har verksamheten gått under tre åren som ni har drivit Palma?

– Det har gått upp och ner och det har varit både bra och dåliga dagar. I Vimmerby är det jättestor konkurrens. Vi har kanske runt 15 restauranger och vi är inte ett stort manskap i Vimmerby och det blir svårt att sprida ut folket på alla restauranger. Förr i tiden var vinsten större. Om det inte är värt för en tillräckligt stor vinst så är det inte värt att driva eget, säger Fredrik Ilo.

Skulle du säga att det har varit svårt att få lönsamhet i verksamheten?

– Inte så tufft faktiskt. Vi har nästan alltid tagit ut en bra vinst och klarat oss. Det handlar om att farsan inte orkar mer efter att ha jobbat 40 år i branschen. Han är 60 år och funderar på att ta tidig pension eller jobba två-tre dagar i veckan.

Annons:

Jobbar på annan restaurang i stan

Familjen har börjat tömma lokalen, är inne på sista månaden innan hyresavtalet går ut och försöker sälja verksamheten som är till salu.

– Farsan har kontakter och pratat med några intressenter, men jag vet inte hur det har gått.

Fredrik Ilo jobbar numera heltid på Monte Carlo.

– Jag trivs jättebra. Jag har några vänner som jobbar där och jag känner cheferna. Det är jättebra och alla är jättesnälla.