Palma börjar sälja pizza nattetid: ”Kundernas önskan är vår lag”

Pizzeria Palma i Vimmerby kommer från och med denna helg börja sälja pizza på fredags- och lördagsnätterna. Det är ett initiativ taget av familjen Ilo som driver pizzerian. Pappa Bassam gräddar en pizza och sönerna Filip och Fredrik ser positivt på satsningen. Foto: Ossian Mathiasson

Fram till i dag har det inte varit möjligt att beställa och käka pizza nattetid i Vimmerby. Det tänker pizzeria Palma ändra på nu. – Vi ska börja sälja pizzor på natten också, säger Fredrik Ilo på pizzeria Palma.

Det är längesen det var möjligt att käka pizza i Vimmerby efter en utekväll en fredag eller lördag. Pizzeria Palma på Drottninggatan i Vimmerby har nattöppet fredagar och lördagar och har fram till i dag bara erbjudit kebabtallrik och pommestallrik nattetid.

Nu blir det ändring på det.

Pizzerians relativt nya ägare – familjen Ilo med mamma Inaam, pappa Bassam, sönerna Fredrik och Filip och dottern Melissa – har bestämt sig för att de kommer satsa på att börja sälja pizza på helgnätterna framöver.

– Vi har bara sålt kebabtallrik och pommestallrik på Palma på natten de senaste åren. Vi har haft många efterfrågningar om pizza på natten. Många som har varit och festat kommer hit och frågar efter pizza, eller något med bröd i alla fall. Då har vi inte kunnat göra någonting för att ugnen varit avstängd i flera timmar. Nu känner vi att det är dags att göra det kunderna efterfrågar och det känns bra att Vimmerbyborna kan käka pizza på Palma på fredags- och lördagsnätterna, säger Fredrik Ilo.

Speciell pizzameny nattetid

Palma börjar sälja pizza denna helg och Fredrik Ilo ser det som ett nödvändigt steg att ta.

– Det känns bra och roligt att vi kan göra någonting för att ge tillbaka till kunderna. Kundernas önskan är vår lag och vi gör allt för att de ska känna sig glada och nöjda med att komma hit på dagarna och på nätterna. Kommer folk med tips och saker som de vill att vi ska göra så kommer vi se över det. Nu har vi sett över möjligheten att erbjuda pizza nattetid och det funkar för oss med alla våra scheman och planeringar.

Blir det fullt pizzautbud även på natten?

– Nej, vi kommer ha en speciell meny. Det är bara vissa pizzor som kommer vara tillgängliga. Man kommer kunna beställa till extragrejer om man vill ha det på sin pizza. Beställer man till exempel en kebabpizza och vill ha pommes på så kommer det vara genomförbart.

Vad är förklaringen till att det inte har serverats pizza på Palma tidigare?

– Förklaringen som vi har fått från de som ägde Palma före oss var att de inte hann med att ha pizza på menyn nattetid. Det blev långa väntetider, men det ser inte vi som ett problem. Om man räknar på det så går det ganska snabbt för en pizza att bli klar, typ sju-åtta minuter.

"Hela familjen är involverad"

Den klassiska, anrika pizzerian drivs av familjen Ilo sedan tre år tillbaka.

– Det känns bra och det rullar på. Det har gått bra i tre år och vi ska fortsätta jobba på och utveckla verksamheten. Det är jag, min pappa och min bror som jobbar här. Även min mamma och syster brukar vara här och hjälpa till så man kan säga att hela familjen är involverad i företaget.