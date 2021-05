Mikael Fridh är vd på Wimmerby Fönstersnickerier. Foto: Simon Henriksson

Flera miljonorder till Vimmerbyföretaget – ”Väldigt kul”

Vimmerbyföretaget Wimmerby Fönstersnickerier har fått en god start på året. På kort tid har tre stororder kommit in till bolaget – värdet ligger på cirka 15 miljoner kronor.

– Det är stora projekt och säkrar upp produktionen framöver, säger bolagets vd Mikael Fridh.

De tre orderna ligger på 8,5 respektive 4 och 3,2 miljoner. Totalt handlar det alltså om 15,5 miljoner. I alla fall handlar det om fastigheter i Stockholm som ska genomföra renoveringar av sina fönster.

– Vår huvudägare är baserad i Stockholm och jobbar bara med renoveringar och det är därifrån vi fått in det här. Vi sparar de äldre karmarna och renoverar dem, vilket sparar en hel del arbete med fasaden. Sedan byter vi ut bågpartierna och sätter in ljudisolerade glas med bra UV-värde så det blir en bättre levnadsstandard för de boende. Att få in såhär stora arbeten tar väldigt lång tid och är förstås väldigt kul. I dessa tider får man vara glad. Det känns som att det är en uppåtgående trend att renovera fönster istället för att byta ut dem och det är kul.

Fönsterfabriken i Vimmerby har 23 medarbetare i nuläget och utöver det är det fyra personer som enbart arbetar med renoveringar.

– VI har ökat med fyra personer i år och siktar på ytterligare någon till efter sommaren. Renovering av fönster är ett bra komplement för oss, berättar Mikael Fridh.

