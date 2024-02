Bokningen fick dem att ligga vakna i natt – "Jättestort och hedrande"

Sånggruppens senaste bokning gav rysningar och framkallade en känslostorm. Det blev nämligen klart i går att Sandra Näslund, Eva-Lena Eek och Emilia ”Millan” Holmberg som utgör Dollydots fått en stor och speciell bokning på en entusiastfordonsutställning på Sollidens Slott på Öland i augusti – där de ska sjunga för ingen mindre än Kungen och Drottningen.

– Vi har inte sovit jättemycket i natt någon av oss, säger Sandra Näslund med ett skratt, där jag tycker mig höra även ett uns av nervositet.

Hur gick det här till?

– Vi blev kontaktade av Ulf Olsson som sköter bokningarna på Solliden, som i sin tur hade blivit tipsad om oss av Bert Olausson i Lifvens. Han hade följt oss en tid och tycker att vi skulle passa bra. Kungen och Silvia kommer ju vara där, de älskar sådana här musik och han tyckte att vi är ”En frisk fläkt”.

”Vill ni???”

Olsson frågade om spelningen var något Dollydots ville göra…

– Det här är verkligen jättestort och hedrande för oss, så vi behövde inte lång betänketid. Jag kollade bara av med tjejerna att alla kunde och så ringde jag tillbaka snabbt, säger Sandra Näslund och fortsätter:

– Jag förstod inte först att det var i kungens trädgård – och att de skulle vara där, utan tänkte att det är väl någon sidospelning. Men kungen ska vara lite konferencier och dela ut priser, så man blir lite extra pirrig att de kommer gå runt och lyssna och antagligen kommer vi få prata med dem också.

Vad kan det här betyda för er?

– Det är som sagt jättestort för här är vi i rätt miljö och rätt evenemang, där folk gillar 50- och 60-talet och får upptäcka oss tre tjejer som sjunger den här musiken. Det är ju annars rätt mansdominerat, nu kan vi visa att vi gör det på vårt sätt och kör stilen både kläd- och sångmässigt. Det kommer kanske betyda fler spelningar i rätt miljö framöver.

Hur förbereder man sig för en sådan här spelning?

– Vi är redan där mentalt, alla tre, säger Sandra Näslund och skrattar. Vi planerar mycket redan nu, vi kommer repa in lite nya danssteg och träna in nya låtar. Vi får titta på vilken typ av spellista vi kommer köra, vad som passar bäst för Kungen och Drottningen. Lite mer Elvis har vi tänkt ta in, och mer stämmor.

– Alla spelningar vi har ger vi alltid 110 procent och lite till, så det är ingen skillnad så, men vi vill gärna känna att vi gjort lite extra, så smådetaljerna kommer vi finlira mer på.

Klart är också att Dollydots ska spela på Ölands Motordag & Road Rebels Cruisin den 18 maj.