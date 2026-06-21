BILDSVEP – fotbollsfeber i Vimmerby när Sverige förnedrades

Lördagens match mellan Sverige och Nederländerna visades på storbild på flera restauranger i Vimmerby. Populärt visade det sig – många tog en långkväll ute med mat, dryck och VM-fotboll. Dagens Vimmerby var ute på krogarna och kände av fotbollsfebern.

Tyvärr gick inte kvällen för svensk del som man önskat och gång på gång hördes det ett "neeeeeej" från uteplatser och långbord. Stämningen var trots allt på topp. På Stadshotellet, Guldkant, Björkbacken och Vimmerby camping var det fullsatt runt storbildsskärmarna. Både turister och lokalbor var ute i den behagliga junikvällen och förhoppningsvis går matchen mot Japan bättre.



Ovan finns bilder från fotbollskvällen på Vimmerbys restauranger.