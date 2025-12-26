26 december 2025
  • VIMMEL: Här kan du se bilderna från Statt och Guldkants juldagsfest

    Det var bra stämning på Guldkant när det var juldagsfest. Foto: Stefan Härnström

VIMMEL: Här kan du se bilderna från Statt och Guldkants juldagsfest

NÖJE 26 december 2025 14.00

Guldkant i Vimmerby fylldes med julfirare på juldagens hemvändarfest. Stadshotellet hade kvällshäng på temat Bubbel & Babbel. Dagens Vimmerby var på plats i vimlet.

Den här kvällen hade man dessutom laddat med en DJ och ett litet dansgolv på Guldkant. Vid borden var det glad stämning och mycket skratt när krogen körde på till tretiden på annandagsmorgonen.

På juldagen hade Vimmerby Stadshotell kvällshäng på temat Bubbel & Babbel. Hemvändare, besökare och lokala gäster samlades i restaurangen för att umgås. 

Det fanns verkligen att välja på den här juldagen och på Statt erbjöd man charkbricka och dricka för besökarna som ville fira lite lugnare än att stå på ett dansgolv.

Ovan ser ni ett urval av bilder från kvällen på Guldkant och "Statt".

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

