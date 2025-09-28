Vimmerbyborna hyllas efter Möt o Mat: "Stark stad med trogna besökare"

BroMesa spelade först på Stadshotellet på eftermiddagen och sedan på Guldkant under kvällen. Foto: Tess Hartikka

Härlig stämning på torget när det var dags för årets upplaga av "Möt o Mat". Foto: Vimmerby Stadshotell

Sol, smakupplevelser och countrymusik fyllde Vimmerbys stadskärna i lördags. Arrangörerna uppskattar att "Möt o Mat" lockade mellan 1000 och 1500 besökare. – Det är härligt att så många besöker och väljer att komma på evenemang som anordnas. Jag tycker att Vimmerby är en stark stad med trogna besökare som gärna är på grejer när något händer, man sluter upp. Det tycker jag är härligt, säger Martina Bergqvist från Vimmerby Stadshotell.

"Möt o Mat" är ett samarbete mellan Vimmerby Stadshotell och Restaurang Guldkant. Precis som tidigare år var evenemanget en kombination av matmarknad, foodcourt, livemusik och lokalt engagemang. Under dagen fanns aktiviteter för både barn och vuxna, och på torget samsades matvagnar, marknadsstånd och föreningsliv.

– Vi är supernöjda med dagen. Det var mycket folk, bra väder och härlig stämning, säger Martina Bergqvist.

Nytt för i år var countrybandet BroMesa, som stod för dagens livespelning och även drog folk till kvällens fortsättning på Guldkant.

– Bandet var jättebra, och det var bra fart på kvällen på Guldkant.

"Vi skulle behöva ännu mer hjälp"

Trots den lyckade dagen finns det tankar kring hur evenemanget kan utvecklas.

– Det är svårt att dra i detta som två enskilda företag. Vi känner att vi skulle behöva ännu mer hjälp från föreningar och handel för att det skulle bli ännu mer folk.

Kommer ni arrangera eventet nästa år igen?

– Vi har inte bestämt oss än, vi ska utvärdera. Vi har ett avtal som gäller nästa år också, men vi ska kika lite på våra kärnverksamheter och vår tid innan vi tar ett definitivt beslut om hur det blir nästa år.

Annons:

"Vimmerby är en stark stad"

Trots osäkerheten kring framtiden finns ett stort engagemang hos arrangörerna, och en stolthet över den lokala uppslutningen.

– Jag tycker att Vimmerby är en stark stad med trogna besökare som gärna är på grejer när något händer, det tycker jag är härligt. Man sluter upp.