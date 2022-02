Här är de nya lönerna – så mycket tjänar Vimmerbys politiker

Det är riksdagsledamöternas ersättning som styr hur mycket Vimmerbys politiker tjänar. En riksdagsledamot i Sveriges riksdag fick höjt arvode med 1 600 kronor från årsskiftet.

Kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, centerpartisten Jacob Käll, tjänar 90 procent av detta. Det ger honom en årsinkomst på 772 200 kronor. I månaden får Käll 64 350 kronor. Det är en höjning från 2021 med 1 440 kronor i månaden.

Det gör honom till bäst betald i den politiska toppen i Vimmerby kommun.

Övrigas arvode baseras också utifrån kommunalrådets arvode. Moderaten Marie Nicholson, som är vice ordförande i kommunstyrelsen, har en årslön på 617 760 kronor. Det ger henne en inkomst per månad på 51 480 kronor. Det är 1 152 kronor mer i månaden jämfört med förra året.

Marie Nicholson är också vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, men för det får hon inget extra.

Har dubbla uppdrag

Oppositionsrådet Helen Nilsson, som var kommunalråd under den förra mandatperioden, har en årslön på 386 100 kronor. Det är hälften av vad Jacob Käll tjänar och ger socialdemokraten 32 175 kronor i månaden. Det är drygt 700 kronor mer per månad än 2021.

Kristdemokraten Ola Gustafsson är ordförande i både samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsutskottet. Han får 200 772 kronor om året per roll och tjänar sammanlagt 401 544 kronor, vilket ger honom en månadslön på 33 462 kronor. Det är knappt 750 kronor mer i månaden jämfört med förra året.

Socialdemokraten Peter Högberg, som snart lämnar sina uppdrag, och partikamraten Daniel Nestor är vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet respektive samhällsbyggnadsutskottet. De båda tjänar 100 386 kronor per år, vilket motsvarar 8 365 kronor i månaden.

Ex-kommunalrådets lön

Peter Karlsson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Centerpartisten har ett årsarvode på 308 880 kronor och får 25 740 kronor per månad.

Andre vice ordförande i samma nämnd är Lis Astrid Andersson (S), som 2022 får 123 552 kronor. Det motsvarar 10 296 kronor i månaden.

I socialnämnden sitter Lars Sandberg (C) som ordförande och hans årsarvode är precis som barn- och utbildningsnämndens ordförande 308 880 kronor. Eva Berglund, som andre vice ordförande i socialnämnden, har också samma arvode som Lis Astrid Andersson.

Tidigare kommunalrådet Tomas Peterson (M) är vice ordförande och har ett årsarvode på 92 664 kronor. Det ger honom 7 722 kronor i månaden och är förstås fjärran från vad han tjänade som kommunalråd.

Får mer för det är valår

Niklas Gustafsson är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, som Vimmerby har gemensamt med Hultsfreds kommun. Hans årsarvode uppgår till 154 440 kronor, vilket motsvarar 12 870 kronor i månaden. Moderaten är ordförande vartannat år, men arvodet är detsamma för vice ordförande.

Kommunfullmäktiges ordförande, Leif Larsson, har samma arvode som Niklas Gustafsson. Men eftersom det är valår tillkommer 19 305 kronor för centerpartisten för rollen som ordförande i valnämnden. Slår man ut den totala summan blir det 14 478 kronor per månad.

Kristdemokraten och riksdagsledamoten Gudrun Brunegård är vice ordförande i kommunfullmäktige och får för det 77 220 kronor i årsarvode, vilket i månaden ger henne 6 435 kronor utöver hennes riksdagsarvode.

Lennart Nygren (S) är andre vice ordförande i fullmäktige och får för det 46 332 kronor det här året. Det motsvarar 3 861 kronor i månaden.

Ordförande för kommunens revisorer är Roland Ilemark (S) och han har 38 610 kronor i år plus timarvode. Bo Mathiasson (C) har ett årsarvode på 19 305 kronor plus timarvode.

Kjell Alexandersson (M), överförmyndare, får 23 166 kronor det här året.

500 kronor i fullmäktige

För deltagande i kommunfullmäktige får varje ledamot 500 kronor per tillfälle.

För deltagande i ett sammanträde utgår grundarvode första timmen på 920 kronor. För varje ytterligare timme utgår 186 kronor i ersättning. Maximal ersättning per dag är dock 1 850 kronor.