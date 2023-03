Nu är det klart – här är de nya lönerna för Vimmerbys politiker

Kommunfullmäktige i Vimmerby har tagit beslut om att det är riksdagsledamöternas ersättning som styr hur mycket Vimmerbys politiker tjänar. I januari tog man beslut om att hålla fast vid arvodesbestämmelserna, men då var det inte klart hur mycket pengar en riksdagsledamot skulle få på kontot.

Nu har riksdagens arvodesnämnd fattat beslutet och höjningen blir 1 500 kronor. Det gäller retroaktivt från 1 januari i år och en riksdagsledamot tjänar nu 73 000 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, socialdemokraten Helen Nilsson, tjänar 90 procent av detta. Det ger henne en årsinkomst på 788 400 kronor. I månaden får Nilsson 65 700 kronor. Det är en höjning från 2022, då Jacob Käll var kommunstyrelsens ordförande, med 1 350 kronor i månaden.

Det gör henne till bäst betald i den politiska toppen i Vimmerby kommun.

Övrigas arvode baseras därefter utifrån kommunalrådets arvode. Centerpartisten Jacob Käll, som är vice ordförande i kommunstyrelsen, har en årslön på 630 720 kronor. Det ger honom en inkomst per månad på 52 560 kronor. Det är med andra ord en klar lönesänkning för Jacob Käll, som under 2022 var kommunstyrelsens ordförande.

Har dubbla uppdrag

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) är också vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och har en årslön på 496 692 kronor. Det ger honom en månadslön på 41 391 kronor. Det är mer än Helen Nilsson (S) hade som oppositionsråd, men beror också på att han är vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

För tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, som inte erhåller årsarvode, får timarvode per sammanträde.

Vänsterpartisten Lars Johansson, vars parti nu är med och styr kommunen, är ordförande i kultur- och fritidsutskottet. För det får han 204 984 kronor per år, vilket ger honom en månadsinkomst på 17 082 kronor. Daniel Nestor (S) är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och har samma arvode som Lars Johansson.

Peter Karlsson är fortsatt ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Centerpartisten har ett årsarvode på 315 360 kronor och får 26 280 kronor per månad. Hans tjänstgöringsgrad är 40 procent. Likadant är det för Eva Berglund (S), som är ordförande i socialnämnden.

Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden är Lis Astrid Andersson (S) och hon har ett årsarvode på 94 608 kronor. Det ger henne 7 884 kronor i månaden. Samma arvode är det för Lars Sandberg (C) som är vice ordförande i socialnämnden.

Fjärran från förra mandatperioden

Kristdemokraten Ola Gustafsson är vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. För det får han sammanlagt 228 636 om året, vilket ger honom en månadsinkomst på 19 053 kronor. Det är fjärran från vad han tjänade förra mandatperioden, när han hade tre tunga kommunala uppdrag.

Anders Brunegård (KD) är andre vice ordförande i socialnämnden och får för det 126 240 kronor per år. Det ger honom en månatlig intäkt på 10 520 kronor.

Jerry Pettersson (V) är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, som Vimmerby har gemensamt med Hultsfreds kommun. Han har ett årsarvode som uppgår till 157 680 kronor, vilket motsvarar 13 140 kronor i månaden. Vänsterpartisten är ordförande vartannat år, men arvodet är detsamma för vice ordförande.

Kommunfullmäktiges ordförande, Leif Larsson, har en årsinkomst för uppdraget på 157 680 kronor. Det ger honom en månadslön på 13 140 kronor. Socialdemokraten Lennart Nygren är vice ordförande i kommunfullmäktige och får för det 78 840 kronor. I månaden blir det 6 570 kronor.

Moderaten Jan R Andersson är andre vice ordförande i fullmäktige och får 47 304 kronor om året. I månaden blir det 3 942 kronor.

Ordförande för kommunens revisorer är Claes Markstedt (M). Han har 39 420 kronor i år plus timarvode. Roland Ilemark (S) är vice ordförande och har 19 710 kronor per år plus timarvode.

500 per sammanträde

Om vi går över till bolagen så är Magnus Danlid fortsatt ordförande för Vimarhem AB. Danlid får för den rollen 197 100 kronor om året. Det ger honom en månadsinkomst på 16 425 kronor. Ordförandeuppdraget i bolagen ligger på en fjärdedel av kommunalrådets lön.

Peter Fjällgård är ordförande för Vimmerby Energi- och Miljö AB samtidigt som han är överförmyndare. Det ger honom 220 752 kronor om året och 18 396 kronor per månad.

Peter Lingeteg (V) är vice ordförande i Vimarhem och Fredrik Ericsson (C) är vice ordförande i VEMAB. För dessa uppdrag har de båda 49 275 kronor om året.

För deltagande i kommunfullmäktige får varje ledamot 500 kronor per tillfälle.

För deltagande i ett sammanträde utgår grundarvode första timmen på 920 kronor. För varje ytterligare timme utgår 186 kronor i ersättning. Maximal ersättning per dag är dock 1 850 kronor.

HÄR kan du läsa hur kommunalrådet motiverade löneökningen trots kristider vid beslutet i januari. HÄR kan du läsa hur debatten gick i fullmäktige.