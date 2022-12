Tillsatte arbetsgrupp under politiska krisen – därför upphör den

I samband med den politiska krisen 2019 tillsattes en arbetsgrupp som skulle titta på arbetsmiljöfrågor. Nu upphör den gruppen. – Det känns bra tycker jag, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Drygt ett år efter valet 2018 där Centerpartiet firade stora framgångar avgick det stora dragloket Ingela Nilsson Nachtweij som kommunstyrelsens ordförande. Efter hårt internt allianstryck och efter att hon förbjudits att ensamt träffa tjänstemän fanns det i princip ingen annan väg att gå för henne.

Under den perioden blev kommundirektören Carolina Leijonram sjukskriven på grund av arbetsmiljöproblem och under den långa processen tog kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor.

– Det är viktigt att poängtera att kommunstyrelsen har yttersta ansvaret att se till att vi har en sund arbetsmiljö. Den 30 september tog kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan. Den arbetsgruppen jobbar med skyddsombudet för åtgärder på både kort och lång sikt, vad det innebär med de problem vi har i dag och vad det kan få för konsekvenser. Vi kommer lägga förslag på åtgärder utifrån den konsekvensbeskrivningen och kommer kontinuerligt återrapportera det till KS för att få en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön måste säkras och förtroendet måste byggas upp igen, berättade Jacob Käll (C), då ersättare i kommunstyrelsen, på den första presskonferensen efter Ingela Nilsson Nachtweijs avgång.

Upphörde 29 november

Den arbetsgrupp som tillsattes i samband med den politiska krisen har funnits kvar fram tills nu. Den 29 november upphörde arbetsgruppen. Från och med årsskiftet ska arbetsmiljöfrågor åter ingå i den ordinarie ärendehanteringen på kommunstyrelsen.

– Arbetsgruppen kom till med anledning av den oro och de arbetsmiljöproblem vi hade under 2019. Då tillsattes en arbetsgrupp och därefter hade vi en revisionsgranskning. Utifrån den har vi jobbat fram en handlingsplan och beslutade att ta arbetsmiljöfrågor som en egen punkt varje gång under kommunstyrelsen, säger Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Fyller ingen funktion

Nu anser en enig kommunstyrelse att gruppen inte längre fyller en funktion.

– Vi har jobbat på med det här och haft en uppföljande granskning. Där ger revisionen oss godkänt på det vi gjort. Vi har tidigare sagt att vi avvaktar vad den uppföljande revisionen visar. Nu visar det sig att vi gjort ett okej jobb, fått upp rutiner för det här och gjort de saker som påtalats av revisionen. Då kan arbetsmiljöfrågan gå upp i normala rutiner och arbetsgruppen behövs inte längre. Det känns bra tycker jag, säger Käll.