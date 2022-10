Elpriset och inflationen slår mot kommunen – så mycket värre väntas det bli 2023

Kommunen ser stora risker för ökade kostnader för el och livsmedel under 2023. Prognosen pekar mot att man kommer överskrida budget med 7,4 miljoner kronor. – Det ingår i hela paketet om att vi behöver effektivisera och spara, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Det är, som vår tidning tidigare rapporterat om, inte bara mot privata hushåll och företag som elprischocken och inflationen slår. Även kommuner drabbas hårt och Vimmerby kommun är inget undantag.

I början av oktober tog kommunstyrelsen beslut om en lång åtgärdslista på hur man ska spara el. Hela listan kan du ta del av HÄR.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fick man en prognos från samhällsbyggnadsavdelningen om hur det kan se ut under 2023.

Det är ingen munter ekonomisk läsning. Prognosen visar att kostnaden för fastighetsel i kommunens verksamheter stiger med fem miljoner kronor.

– Vi har ett pris på 45 öre per kilowattimme under 2022 och prognosen visar ett pris på cirka 1,15 kronor per kilowattimme under nästa år. Det är ingen extrem ökning, men det gör att kommunens elkostnader stiger. En miljon kronor i ökning har vi i budgeten, säger Ola Gustafsson (KD).

Utöver de fem miljoner kronorna väntas trafikbelysningen kosta 1,2 miljoner kronor mer än i år och livsmedelskostnaderna väntas också öka med 1,2 miljoner kronor. Totalt ligger prognosen över budget på 7,4 miljoner kronor.

– Det kommer bli något för den nya majoriteten att ta tag i, säger Ola Gustafsson.

Rätter kan bytas ut

Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen, kan inte ge några konkreta åtgärder nu utöver den lista som tidigare presenterats.

– Det här ingår i hela paketet om att vi behöver effektivisera och spara. Vi har lagt det här energieffektiviseringsförslaget och det är ett pågående arbete. Det handlar om att vi tittat på alla möjliga saker. Det gäller driftoptimering i fastigheterna och att spara el helt enkelt. Det är ett pågående arbete, säger Käll.

Niklas Gustafsson (M) säger att man ser över ventilationen i alla kommunala fastigheter.

– Man behöver titta över det och anpassa ventilationen för att kunna spara pengar.

När det gäller livsmedel kan det handla om att vissa rätter byts ut på grund av att vissa råvaror inte haft lika stor kostnadsökning som andra.