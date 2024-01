Nu ska toppolitikerna träffa Tunaborna: "Mer rätt tycker jag"

Peter Karlsson (C) är en av politikerna som ska till Tuna. Foto: Simon Henriksson

Fyra orter riskerar att förlora sina skolor och förskolor. Nu ska toppolitikerna ut till orterna och först ut är Tuna under tisdagskvällen. – Jag hoppas att det blir en bra dialog, säger Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kort före jul blev utredningarna kring småskolornas framtid offentlig. Slutsatsen i den är att det går att lägga ned skolorna i Djursdala, Gullringen, Rumskulla och Tuna utan att behöva bygga om någon annan skola i kommunen.

Kritiken mot utredningen har varit som störst i Tuna.

– De som har läst den, och även jag själv när jag har granskat den, tycker att den är förvånansvärt partisk. Tjänstemännen ska vara opartiska, visa på kostnader och så vidare. Men det finns motsägelsefulla slutsatser i själva utredningen. Själva har man sagt att det inte är en glädjekalkyl men vi skulle vilja påstå att det är det. Man har ignorerat stora kostnader som tillkommer, sa Michael Olsson, sekreterare i föräldraföreningen, till vår tidning i slutet av förra året.

Det man saknade var en kalkyl över vad som sker med de interkommunala ersättningarna, att medborgarperspektivet inte finns med och andra kostnader som kan tillkomma.

– Vi har skickat litteraturstudien till forskare. Det finns flera frågetecken kring det och vi har skickat med det till politiken också. Vi vill att man ser igenom det här och att någon som är oberoende granskar den. Litteraturstudien är inte bra. Utredningen är förvånansvärt partisk och därför har vi bett politikerna att titta mer på litteraturstudien och rapporten.

Förberett frågor

Nu är jul- och nyårshelgerna över och nu fortsätter processen. Som ett led i det här väntar ett öppet möte i bygdegården i Tuna under tisdagskvällen. Från majoritetens sida kommer barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S) och vice ordförande Jacob Käll (C).

– Jag tror även att en vänsterpartist kommer, men vet inte exakt vem det blir, säger Peter Karlsson.

Från oppositionen väntas också flera politiker närvara. Inför mötet, som kommunstyrelsen tagit initiativ till tidigare men som förmodligen till största del lär handla om den brännheta skolfrågan, har man i Tuna förberett ett batteri med frågor.

– Förvaltningen jobbar med dessa frågor och förhoppningsvis får man svar på så många som möjligt redan i morgon. Vissa svar kanske kommer senare. I morgon blir det ju inga besked, utan vi är där för att lyssna av.

Peter Karlsson (C) hoppas att det blir en god ton på mötet.

– Jag har sagt det förut och säger det igen, men det här är bara ett förslag och en diskussion som förs. Det vi ser är att vi inte kan klara vår budget utan ett tillskott som man fick i Västervik.

"Mer rätt"

Det Peter Karlsson refererar till är att flera neddragningar inom skolområdet i grannkommunen har dragits tillbaka efter att motsvarande nämnd där fått tillskott.

– Det är sådant vi får titta på och det är alltid en prioriteringsfråga.

När skolavveckling senast var på tapeten var politikerna ute och mötte ortsborna först efter att beslutet var taget. Det drogs tillbaka efter den folkomröstningen som skedde.

– Jag satt inte i majoritet då, men tyckte att det var ett konstigt agerande. Det här är mer rätt, tycker jag. Jag hoppas att det blir en bra dialog kring hur vi kan gå vidare och vilka frågor vi bör ställa kring utredningen.

Vad tänker du om kritiken som kommit från föräldraföreningen i Tuna mot utredningen?

– Det är klart det finns annan forskning också, men uppdraget var i första hand att titta på den ekonomiska biten. Jag tycker det är väldigt positivt att föräldrarna är så positiva till sin skola och det är inget jag ifrågasätter alls.

Exra informationsmöte på söndag

När politikerna ska till de andra orterna är oklart.

– Det är inget bestämt. Det är bara Tuna som är spikat av de orter som har en nedläggningshotad skola.

Nu på söndag kommer också hela kommunfullmäktige att träffas. Det rör sig om ett extra informationsmöte om skolorna och utredningen.

– Då blir det information från tjänstemännen och så får ledamöterna ställa frågor.

När kommer frågan upp i nämnden igen?

– I februari, men då vet jag inte om vi är redo för något beslut. Finns det ingen majoritet för något i kommunfullmäktige, så blir det ju inget beslut i BUN heller. Vi inom majoriteten måste sätta oss ned först också. Vi har inte träffats för att diskutera det ännu.