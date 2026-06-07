Första gången på åratal – färre antal anställda i kommunen

År 2022 hade kommunen totalt 1 649 anställda. Då hade antalet anställda ökat kraftigt under flera års tid. Nu ses ett trendbrott. Antalet anställda var 1 514 förra året. – Det är konsekvenser av några sparår, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Flera gånger har vår tidning rapporterat om den enorma utveckling Vimmerby kommun haft när det gäller anställda. Begreppet årsarbetare har tidigare använts och från 2014 till 2022 gick det från 1 226 årsarbetare till 1 585.

Tittar man på antal medarbetare – både tillsvidareanställda och visstidsanställda – låg det på 1 649 anställda. Det var kulmen och sedan dess har man jobbat för att i stället minska sin kostym.

Det har burit frukt och 2025 låg antalet medarbetare på 1 514 för motsvarande måttstock. Kommunens personalkostym har alltså börjat minska.

Lägger man till även timanställda låg det på 1 730 år 2022 och nu ligger det totala antalet anställda på 1 608.

– Vi har minskat antalet anställda och det är i ena änden positivt. Behöver vi personal är det förstås negativt. Det här är dels konsekvenser av några sparår, så är det ju. Personalkostnader är det dyraste vi har och den allra största posten för oss. Den bör vara hanterbar och får inte vara för stor. Det ska vara rätt person på rätt plats och det upplever jag att det är nu till stor del, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Hur mycket av det här är medvetet av er?

– En del är medvetet såklart i omorganisationen, men en del är också vakanser. Främst då på chefsnivå. Det är också en del enhetschefer. Vi ligger ute med flera sådana annonser och enhetschefer i olika delar, även på kommunstyrelseförvaltningen.

"Jobb man måste följa"

När vår tidning senast granskade detta hade Vimmerby passerats av Mörbylånga befolkningsmässigt. Ändå hade Vimmerby klart fler årsarbetare.

"Även om Mörbylånga gått om oss i befolkning så har de en ganska mycket högre andel av befolkningen som klarar sig utan omsorg och skola skulle jag säga", var HR-chefen Marie Halldéns förklaring.

När det gäller chefer/ledare ligger kommunen nu på 86 till antalet. Det var 78 2024. Inom socialförvaltningen finns flest följt av barn- och utbildningsförvaltningen och strax där efter kommunstyrelsen. Genomsnittligt antal anställda per chef/ledare är 19 mot 17 år 2024.

– Jag skulle vilja säga att det här handlar om rätt person på rätt plats, både vad gäller medarbetare och ledare. Har vi rätt person på rätt plats sjunker nog sjukskrivningstalen också. Det är väldigt mycket olika hur det diffar med antalet medarbetare under chefer. Det är allt från två upp till 47 medarbetare under sig som chef. Rekommendationen är att ligga på mellan 15 och 30, men det ser väldigt olika ut och beror på vilka verksamheter man har. Det handlar om att ha fingertoppskänsla kring vad som är lagom.

Men tycker du att det är bra att antalet anställda blir färre?

– Det tycker jag att det är, men det är ett jobb man måste följa. Det får inte bli för lite såklart.

Totalt hade kommunen, under 2025, 1 389 tillsvidareanställda, 125 visstidsanställda och 94 timanställda. Medianlönen för kvinnor låg på 32 400 kronor under 2025 och för män på 32 000 kronor. Medellönen låg på 34 925 respektive 35 804 kronor.