Gratis kaffe och höjt friskvårdsbidrag – så satsar kommunen på medarbetarna

Höjt friskvårdsbidrag och gratis kaffe. Det är två satsningar som kommunen nu gör. Foto: MostPhotos

Vimmerby kommun har cirka 1 500 anställda. Nu kommer dessa få gratis kaffe, högre trivselpeng och ett höjt friskvårdsbidrag.

Det är några av de beslut som kommunstyrelseförvaltningen har fattat vad gäller personalfrämjande åtgärder. Tidigare under budgetarbetet lade den rödgröna majoriteten en prioritering på personalfrämjande åtgärder och avsatte 1,5 miljon kronor till ändamål.

– Vi har inväntat HR:s utredning där och den presenterades för en tid sedan. Det gick ut en enkät bland alla medarbetare strax efter semestern och HR har sammanställt den, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Efter att svaren nu blivit sammanställda kring vilka friskfrågor som medarbetaren helst prioriterar har man nu lagt ett antal prioriteringar. Detta innebär att friskvårdsbidraget höjs från nuvarande 1 000 kronor till 2 000 kronor för alla medarbetare under nästa år.

Därtill höjs trivselpengen från 250 kronor till 500 kronor. Dessutom lägger kommunen 200 kronor per medarbetare för att delfinansiera gratis kaffe från och med nästa år.

– Det innebär att alla medarbetare i kommunens verksamheter kommer kunna få gratis kaffe och te nästa år, säger Kindstrand Ströberg.

Som en fjärde punkt tittar kommunen på att erbjuda de anställda en hälsoundersökning.

– Det ligger på utredningsstadiet nu och det är de här fyra åtgärderna vi valt att fokusera på efter HR:s utredning.

"Överlägset främsta punkten"

Alla de här åtgärderna ryms inom de 1,5 miljoner kronor som man avsatt.

– Vi har nog ett litet, litet utrymme kvar också. Vår förhoppning är att friskvårdsbidraget ska användas mer nu framöver. Utredningar visar att det finns någon magisk gräns där som gör att man använder det i större utsträckning.

Just friskvårdsbidraget har det lagts ett flertal medborgarförslag om, där kommunmedarbetare önskat en höjning.

– Det var den överlägset främsta punkten när medarbetare fick lyfta vad de ville se, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Kommunalrådet gläds åt att kunna göra detta för alla anställda.

– Det känns jättebra. Vi kanske gissade, tänkte och trodde att det skulle vara det här, men med det här underlaget vet vi nu att det ger bra effekt och att det är det som medarbetarna vill ha, säger Kindstrand Ströberg.