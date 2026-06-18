Stora skiljelinjen gick kring Itsam – så var budgetdebatten i Vimmerby

Kommunfullmäktige har tagit en ny budget. Debatten kom att handla till väldigt stor del om Itsam.

I måndags kväll tog kommunfullmäktige en ny budget för Vimmerby kommun till 2027. Det stora diskussionsämnet under kvällen blev Itsam. M och KD:s alternativa budgetförslag handlade om att banta anslagen till kommunalförbundet med åtta miljoner kronor. Det väckte rejäl debatt.

Likt det brukar se ut inleddes budgetpunkten på fullmäktige med en genomgång av kommunens rådande läge samt det förslag som den styrande majoriteten lagt för budget inför nästa år samt med planen fram till 2030.

Den här gången hade ekonomichefen, som brukar föredra ärendet, semester och därför var kommundirektören Ola Karlsson där i hennes ställe. Årets budget är på drygt 1,2 miljarder och resultatet ska bli 24,7 miljoner. Det motsvarar två procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Därefter var det dags för partiernas främsta företrädare att göra sina anföranden.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) inledde.

– Förra årets budget var en budget som innehöll satsningar med utökat friskvårdsbidrag, trivselpeng, gratis kaffe och uppräkning av föreningsstöd. Det här är en budget som tar sikte på långsiktig stabilitet. Vi gör det med tydligt ekonomiskt ansvar och håller därför fast vid ett överskottsmål på två procent. Vi står inför betydande och nödvändiga investeringar på ett vård- och omsorgsboende och ett korttidsboende. Jag förstår att nämnderna kommer ha utmaningar, men vi kommer klara det med gemensamma ansträningar. Vi ska ha ordning på ekonomin, men vi ska också våga investera där behoven är som störst, sa hon bland annat.

Hon gav också tydliga besked till vår reporter.

– Två procent i överskottsmål, oförändrad skatt och investeringar i vård och omsorg. Det är ingen budget för rubriker i morgon, utan det är en budget för trygghet i kommunen i dag och i framtiden.

M och KD ville höja resultatmålet

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) var näst på tur att ta stegen upp i talarstolen. Han presenterade den budget partiet lagt tillsammans med Kristdemokraterna. Man höjer resultatmålet med 0,25 procent till 2,25 procent.

– Vi ser behovet i nämnderna och tillför ytterligare pengar mot majoriteten, sa han.

Detta gör man genom att föreslå minskat anslag till Itsam med åtta miljoner kronor.

– Vi vill se en kraftig besparing på Itsam. Jag har stått här förut och önskat en genomlysning av Itsam. Vad får vi för pengarna? Är det privsvärt? Hur är kvaliteten? Vi har inte sett någon sådan genomlysning. Tros att en kommun lämnat samarbetet har det inte skett några neddragningar på Itsam. Vi har fått täcka upp efter Kindas utträde. Jag tror att vi lägger alldeles för mycket och vill se en genomlysning.

Han trodde att man var överens med majoriteten om att öka resultatmålet inför budgeten, men menade att majoriteten nu går ifrån det i likhet med mycket annat. Han pikade såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Centerpartiet för saker man inte levt upp till.

Centerpartiets Peter Karlsson klev därefter upp och hade förstås samma inställning som majoritetskollegan Kindstrand Ströberg.

– Vi har lagt en budget för att behålla samma nivå som nu och för att behålla satsningarna vi gjorde. Vi kan inte göra alla satsningar vi vill, men vi drar ned på kommunstyrelsen för att kärnverksamheterna ska få mer. Det är inget valfläsk i denna budget, utan det är en ansvarsfull budget, sa han bland annat.

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SD med egen budget

Sverigedemokraterna hade lagt en egen budget och den försökte Jimmy Rödin motivera övriga att tycka bäst om. SD lade en något stramare budget än majoriteten med mindre medel till nämnderna.

– Vi ökar våra ramar jämfört med förra året och lägger mer resurser till skola, omsorg och välfärd. Det är ingen nedskärningsbudget. Vi har tagit del av önskelistorna från nämnderna, men vår roll i fullmäktige är inte att skriva under önskelistor. Vi ska vara den vuxne i rummet och ta ansvar för att kommunens ekonomi ska vara stabil. Vi kan inte möta varje äskande fullt ut eller lägga oss på majoritetens expansiva nivåer. I sådana fall tvingas vi i sämre tider skära brutalt och det skapar ryckighet och skadar verksamheterna. Vi har handbromsen redo och tar inte ekonomiska risker. Att ta ansvar innebär ibland att säga nej, sa Jimmy Rödin bland annat.

Vänsterpartiets Lars Johansson var sedan sist ut för majoriteten och konstaterade att detta sannolikt var hans sista budgetanförande. Han tryckte på den förändringsresa han och kollegorna i majoriteten anser att man genomfört under sin tid vid makten.

– Vi lägger en mycket försiktig budget. Det är inget valfläsk, inga ofinansierade förslag. Det är en budget vi kan och kommer hålla, om inget mycket oförutsett sker. Vi har infört ett system där vi har kontroll, sa han.

Därefter påpekade han att tertialrapporten visade klart bättre siffror än den brukar vid den här tidpunkten.

– Det finns ett lugn i organisationen och vi skyndar långsamt. Vi hade några tuffa år i början, där det mest handlade om att hålla i och förra året fick vi valuta för det och kunde göra satsningar på vår personal. Den här budgeten är inte tomma siffror på ett papper. Vi sparar på en minskad ledningsstruktur och det jobbas långsiktigt. Det är stor skillnad mot förslaget från M och KD där man slänger in åtta miljoner. Det är en siffra på ett papper bara.

Hammarbäck sist ut

Sist ut var kristdemokraten Ola Hammarbäck. Han noterade att det som så ofta förr inte finns en oändlig kappsäck med pengar.

– Vi sparar åtta miljoner på Itsam. SCV-majoriteten har inte tydligt markerat att även Itsam måste hålla igen.

Han uppehöll sig sedan mycket kring resultatmålet och att man vill gå längre än majoriteten och nå 2,25 procent.

– Det ger en resultatförbättring med 3,1 miljoner kronor. Det behöver vi när vi ska bygga äldreboende och göra skolsatsningar. Vi ger också 2,2 miljoner mer till barn- och utbildningsnämnden och 2,7 miljoner till socialnämnden.

Nämnderna hade äskat knappt 40 miljoner, men i majoritetens budget får de 26,2 miljoner respektive 20 miljoner.

– Vi lättar bördan för dem. Det är en trött majoritet och orken att leda Vimmerby tycks inte finnas kvar. Vi unnar SCV-majoriteten att få dra sig tillbaka. Vimmerby både kan och förtjänar bättre, sa han.

Efter de inledande budgetanförandena serverades sallad för ledamöterna. Efter den pausen tog debatten fart på allvar. Och mycket kom att handla om just Itsam.

– Jag tycker inte att Vimmerby kommun ska gå in i det gemensamma kontaktcentret som man vill hetsa igenom direkt efter valet. Har du full koll på Itsam? Det finns besparingspotential som vi kan lägga på välfärden, sa Niklas Gustafsson i riktning till Eva Berglund, som tryckte på att oppositionsrådet har insynsplats i Itsams direktion.

– Det man lyfter om Itsams ökade kostnader är relevant. Det måste ifrågasättas och det görs hela tiden. Tidigare har jag upplevt att vi inte haft god ekonomisk kontroll. Vi tar en budget utan samkörning och utan resonemang. Så upplever jag ert budgetförslag. Nu har ni hittat en annan syndabock, en som är utanför kommunen och det är väl tacksamt eftersom organisationen är omdebatterad. Det finns effektiviseringskrav i Itsam. Att kostnaderna ökar nu handlar om att Kinda lämnat Itsam, sa Lars Johansson (V).

"Vore klädsamt"

Enligt honom är det ekonomisk kris i Kinda för att man gick ur samarbetet.

– Man ångrar bittert att man gick ur. Vi ska locka till oss fler kommuner och det är på gång. Har ni konkreta förslag hur åtta miljoner ska sparas där? Annars är det ju bara luft i budgeten, fortsatte vänsterpartisten.

Centerpartisten Magnus Danlid fortsatte på samma spår.

– Kinda har gått ur och de borde ha analyserat om det blivit förbättringar eller försämringar. Jag har också kritiserat och ifrågasatt Itsam, men jag har aldrig nämnt något belopp. Jag skulle vilja få det mer specificerat. Det vore klädsamt om man sätter åtta miljoner kronor att också detaljerat kunna säga hur man har räknat. Ni frågar efter en genomlysning, men då kan vi fråga om en redovisning av de här åtta miljonerna och hur det är beräknat, sa han.

Niklas Gustafsson svarade.

– De här åtta miljonerna är vad vi har skjutit till i samband med Kindas utträde. Vi täcker upp för kostnader Itsam själva inte kan bära. Man har inte valt att minska verksamheten när man går ned i storlek. De kvarvarande medlemskommunerna pumpa in pengarna och sedan se effekten längre fram. Jag återkommer till genomlysningen. Varför är man så rädd att granska sig själv? Vi är ju ägare till Itsam. Man måste alltid kunna granska sig själv för att kunna bli bättre.

"Har en resa att göra"

Kindstrand Ströberg sa att man pratat många gånger om den här frågan.

– I våras fick vi en föredragning där man delat upp kostnaderna för respektive kommun. Om jag inte minns helt fel tyckte du att det var en bra dragning och att allt blev tydligare. Min uppfattning var att du var nöjd med den, men jag kan ha missuppfattat dig.

– Ja, jag berömde den redovisningen. För det var den första budgetuppföljningen som visade någonting. Allt med Itsam är inte dåligt, det påstår jag inte. Den redovisningen var en klar förbättring. Jag är inte här som någon förespråkare för att lämna Itsam, men jag vill ha en genomlysning och veta vad vi får. Det är då vi kan få mer för pengarna, replikerade Gustafsson.

– Det ska vi vara ärliga och säga, vi har en resa att göra. Men jag tycker att vi har gjort en resa och tagit tillbaka ägandet. Det är vi som talar om behovet för Itsam och inte tvärtom. Vi ska alltid ha koll på våra skattepengar, men en resa är gjord, svarade Kindstrand Ströberg.

Peter Högberg (S), inte så flitig i talarstolen längre, kunde inte sitta kvar och låta detta vara okommenterat.

– Här går tilltänkt kommunalråd om Moderaterna går bra i valet och kapar åtta miljoner, men har ingen aning om vad det kommer innebära för verksamheten. Han har ingen aning om vilka avtal man besitter, utan det ska kapas allting på ett år. Funkar inte det, ja då faller er budget platt med åtta miljoner. Därmed bör du vara mer konkret. Det här är er valbudget och ert löfte till väljarna.

– Jag får upprepa mig en gång till. Vi har gjort tillskott till Itsam i flera år för kostnaderna sedan Kinda lämnade. Vad får vi för pengarna? När vi satsar mer på it-frågor och ställer om till mer it inom olika områden, men vi mäter aldrig effekterna av det. Att satsa mer på it ger inte alltid mindre kostnader i andra änden, svarade Niklas Gustafsson.

"Populistisk hittepåpolitik"

Högberg tog då ett genmäle.

– Återigen, vi är överens om att man ska genomlysa. Men du kapar bort åtta miljoner innan vi vet vilka effekter det får. Det är populistisk hittepåpolitik. Seriöst vore att lägga ett utredningsuppdrag om att minska kostnaderna till Itsam med en målsättning på åtta miljoner. Det här är hittepåsiffror för att få ihop er budget på sista raden. Det är hittepå, dundrade Högberg.

– Det är inga hittepåpengar. Vi lägger inte sådan politik som ni gjorde i opposition när det skulle bli 4 000 fler invånare i Vimmerby kommun och fick ihop er budget. Det här är faktiska pengar. Vi kan inte besluta om en genomlysning, vi uppmanar majoriteten att göra en sådan, svarade Gustafsson när tonen blev allt högre.

Hammarbäck gladdes över att se Högberg i talarstolen igen, men släppte Itsam och kritiserade i stället kommunstyrelsens ordförande.

– Jag reagerade när kommunalrådet höll sitt inledande anförande. Hon pratade om ett resultatmål på två procent och kallade det för ett starkt resultat. Två procent är ett okej resultat i en kommun utan stora investeringar. För en kommun med stora planlagda investeringar är två procent ett väldigt svagt resultat. Det ska vi ha med oss från budgetdebatten.

Peter Karlsson ville ta några sista ord om Itsam.

– Vi klarar oss inte utan ett gemensamt kommunalförbund som Itsam. Många kommuner knackar nu på dörren. Vi klarar inte det här själva. Vi måste ta makten och vara mer delaktiga. Det jobbas stenhårt med det här nu. Vi ska givetvis se till att hålla nere kostnaderna, men flera miljoner direkt i neddragning är inte vägen vi vill gå. Vi kommer ändå lyckas med ett billigare Itsam.

Ola Hammarbäck tog en ny replik då.

– Hur går det med flytten av Itsams huvudkontor till Vimmerby i enlighet med Centerpartiets vallöfte?

– Jag står fast vid att huvudkontoret ska ligga i en kommun som är med i förbundet. Det är något vi måste vara gemensamt överens om med alla kommuner, men jag ser gärna att det ligger i någon av de här kommunerna.

Blev voteringar

Sverigedemokraten Andy Sallova var också frågande till kostnaderna för Itsam.

– Vi har klarat det här galant i många år utan Itsam. Det kostade oss inte så mycket. Får vi någon specificering av hur mycket pengar som går till Itsam? Vi får aldrig någon specificiering av fakturan vi betalar för Itsam. Har det gjorts någon oberoende granskning av Itsam? frågade han majoriteten.

Eva Kindstrand Ströberg bemötte honom.

– För tio år sedan hade vi kanske klarat oss själva, men framåt klarar vi oss inte som liten kommun. Vi ser att det är jättetufft att rekrytera till högre tjänster i kommunen. Jag förstår din tanke, men vi klarar oss inte med en liten it-avdelning själva med alla krav som ställs. Vi sover bättre om nätterna när vi vet att Itsam hanterar säkerheten. Det är ytterst få kommuner som inte samarbetar i någon typ av kommunalförbund.

Debatten var sedan över och det var dags för beslut. M och KD yrkade på att resultatmålen skulle höjas med 0,25 procent årligen fram till 2030. Det blev votering och den slutade som övriga voteringar med 25 röster för majoritetens ståndpunkt, 19 på M och KD:s yrkanden och sex ledamöter (SD) avstod. Den andra voteringen gällde att plocka bort den politiska viljeinriktningen i budgeten och kommunövergripande mål efter yrkande från Ola Hammarbäck. Där blev det samma utgång och mot detta reserverade man sig.

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