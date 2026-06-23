Lokala topparna nöjda: “Känns väldigt bra”

Regionrådet Angelica Katsanidou och Vimmerbys kommunalråd Eva Kindstrand Ströberg var två av de lokala S-förmågorna som träffade partiledaren Magdalena Andersson idag.

Båda var nöjda med besöket och uppskattade att Andersson tog sig tid att besöka både Vimmerby och Västervik.

– Det känns jättetrevligt att ha vår partiledare och nästa statsminister här. Det känns bra att hon tar sig tid att vara i Vimmerby några timmar när det är ett pressat schema. Vi har gått en runda i parken och många vill ta bild och så.

För både Vimmerby och Västervik var dagens besök det andra på bara några veckor från statsministerkandidaterna. Ulf Kristersson var i samma park alldeles nyss.

– Det känns som att Astrid Lindgren och ALV är stark fortfarande på så sätt. För mig som KSO i Vimmerby så känns det jättebra och vi är väldigt rädda om Astrid Lindgrens Värld såklart. Det känns fint att få visa upp parken för Magdalena.

– Om man tittar ur perspektivet besöksnäring så är det klart att ALV är en jättestark plats och betyder jättemycket för tillväxten och utvecklingen i den här delen av länet. Den har stor betydelse som besöksnäringsmål, säger Katsanidou.

Vad har ni pratat om?

– ”Jocke” (Joacim Johansson) har berättat väldigt mycket om parken, hur den fungerar rent logistiskt, vilka utmaningar som finns kopplat till kompetensförsörjningen, vad man har för planer framåt och allt möjligt. Vi hinner avhandla en hel del när vi går runt, berättar Kindstrand Ströberg.

Är det någon del av samtalen som går att göra konkret politik av?

– Jag tänker att det blir ganska brett av det just nu, sen vet man ju inte. Man tar ju alltid väldigt mycket intryck när man gör den här typen av besök. Vi har ju vår riktning klar för oss som parti, säger Katsanidou.

Anderssons färd fortsätter till Almedalen i Visby och det gör även regionrådets.

– Jag stannar i Vimmerby och håller ställningarna, säger Kindstrand Ströberg.