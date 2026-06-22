Partiledare besöker Vimmerby och Västervik i morgon

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har begett sig ut på en tvådagarsturné med besök i både Vimmerby och Västervik på tisdagen.

I dag (måndag) inleder Magdalena Andersson en tvådagarsturné i Sverige med stopp i Södertälje, Norrköping, Mjölby, Jönköping, Vimmerby och Västervik. Med på resan finns även partisekreterare Tobias Baudin.

Socialdemokraternas partiledare besöker Tom Tits i Södertälje, Kolmårdens djurpark i Norrköping, Väderstad AB i Mjölby och ägnar sig åt dörrknackning i Jönköping på måndagen. I morgon (tisdag) väntar besök på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Västervik Resort i Västervik.

I början av juni månad besökte Sveriges statsminister Ulf Kristersson Vimmerby, Västervik och Kalmar och även då Vimmerbybesöket på Astrid Lindgrens Värld.