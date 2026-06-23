ALV:s vd om vem han vill se som statsminister: "Lite splittrad i tanken"

Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson har gästats av Sveriges statsministerkandidater Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S) nu i juni. Foto: Ossian Mathiasson

– Det är superroligt att de kommer och besöker oss, säger Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson.

Ulf Kristersson och Magdalena Andersson gör upp om vem som ska bli Sveriges nästa statsminister. Statsministerkandidaterna har också gemensamt att de har besökt Astrid Lindgrens Värld i juni.

Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister Ulf Kristersson fanns på besök på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby i början av juni. I dag gästades sagoparken av Socialdemokraternas partiledare och Ulf Kristerssons statsministerkonkurrent Magdalena Andersson. Deltagarna träffade Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson för samtal om verksamheten och besöksnäringens villkor, fick ta del av en rundtur i parken och ett fikastopp på A. Larssons bageri på Bråkmakaregatan.

Joacim Johansson var i dialog med Magdalena Andersson och fick chansen att framföra sina tankar och åsikter.

– Magdalena tog upp karensdagsfrågan som såklart gör en lite orolig. Det får man ändå lov att säga, säger Joacim Johansson och fortsätter:

– Oron ligger i att det finns förslag om att skippa karensdagen och att man ska få sjukersättning redan dag ett och att det är arbetsgivaren/företaget som ska bekosta den.

Vad fick du för svar om karensdagen?

– Min tolkning är att det kan vara tufft för en ensamstående mamma med två barn om man får en karensdag och att det kanske är på den marginalen man kan överleva eller handla mat. Det har jag all respekt för. Vi kommer i så fall få betala för första dagen och om vi behåller samma sjuktalsnivå, vilket jag för övrigt inte tror att vi kommer göra utan jag tror tyvärr att sjukskrivningarna kommer öka, kommer det kosta oss en miljon extra. Då vet jag att det är det utrymmet som vi investerar för eller anställer någon mer medarbetare för. Det blir egentligen på bekostnad på utveckling av företag. Det är en sån grej som jag har lyft.

"Finns både goda och mindre goda idéer"

Joacim Johansson fick precis som senast chansen att berätta om hur stor och viktig arbetsgivare Astrid Lindgrens Värld är lokalt och hur man jobbar vidare på att bli en året runt-anläggning.

– Som med tidigare besök handlar det om att visa upp vår verksamhet och berätta hur många vi är och vår påverkan på näringslivet i stort. Vi försöker jobba så lokalt som möjligt med lokala entreprenörer och det ger också effekt till hantverkare. Magdalena har väl koll på besöksnäringens frågor och vad vi brinner för så det behövde jag kanske inte nämna så mycket om. Karensdagen är verkligen en sån stor fråga.

Du har fått besök av både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, vem föredrar du som statsminister?

– Känslan är att det finns både goda och mindre goda idéer från båda sidor. Jag kan vara lite splittrad i tanken och jag har samtidigt tid kvar för att bestämma mig fram till valdagen.

Tror du att det blir fler partiledarbesök i sommar?

– Det är nog inte omöjligt. Det kan nog komma någon till, det brukar göra det.