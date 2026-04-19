Rutinerade Västervikspolitikern fick hedersmedalj

Västerviksveteranen inom Socialdemokraterna Lena Segerberg hyllades på partiets distriktskongress under gårdagen. Hon fick nämligen Tage Erlanders hedersmedalj.

Utmärkelsen beskrivs som en partiets med ärofyllda. Segerberg har haft mängder med uppdrag inom politiken och blev medlem i SSU redan 1969. Hon har varit aktiv i både den lokala och regionala politiken.

– Lena Segerberg personifierar det långsiktiga, uthålliga och värderingsburna arbete som vår rörelse vilar på. Hennes engagemang har gjort avtryck i både organisationen och i samhället i stort, säger Klara Björkum. Det är svårt att överskatta betydelsen av Lenas insatser. Hon har inte bara burit viktiga uppdrag, utan också varit en förebild och inspirationskälla för många andra inom rörelsen, ordförande för Västerviks Arbetarekommun.

Medaljen delas ut av partistyrelsen och går till medlemmar som representerat partiet i minst 30 år.

– Den här utmärkelsen är mer än välförtjänt. Vi är stolta över att ha Lena Segerberg som en del av vår arbetarekommun och tacksamma för hennes livslånga engagemang för jämlikhet och solidaritet, avslutar ordföranden.

