Rutinerade Västervikspolitikern fick hedersmedalj

Västervikspolitikern Lena Segerberg fick ett av partiets finaste utmärkelser i helgen.
Utmärkelsen beskrivs som en partiets med ärofyllda. Segerberg har haft mängder med uppdrag inom politiken och blev medlem i SSU redan 1969. Hon har varit aktiv i både den lokala och regionala politiken.
– Lena Segerberg personifierar det långsiktiga, uthålliga och värderingsburna arbete som vår rörelse vilar på. Hennes engagemang har gjort avtryck i både organisationen och i samhället i stort, säger Klara Björkum. Det är svårt att överskatta betydelsen av Lenas insatser. Hon har inte bara burit viktiga uppdrag, utan också varit en förebild och inspirationskälla för många andra inom rörelsen, ordförande för Västerviks Arbetarekommun.
Medaljen delas ut av partistyrelsen och går till medlemmar som representerat partiet i minst 30 år.
– Den här utmärkelsen är mer än välförtjänt. Vi är stolta över att ha Lena Segerberg som en del av vår arbetarekommun och tacksamma för hennes livslånga engagemang för jämlikhet och solidaritet, avslutar ordföranden.
Bland Segerbergs uppdrag finns dessa:
- Landstingsfullmäktige 1976-1989
- Skolstyrelsen 1991-1992
- Barn- och utbildningsnämnden 1993-1998
- KF 1994-1998
- AK styrelse, ledamot och adjungerad 2000-2018
- Regionförbundet 2004-2014
- Vice ordf. Regionförbundet samt
- Ordf. i samverkansutskottet 2000-
- Ordf. S-kvinnor Västervik 2002-2017
- Landstings/Regionsråd 2006-2018
- Distriktsstyrelsen 2000-2016
Varav vice ordf. och 2001-2011
ordförande 2011-2016 (första kvinnliga ordf.)
- Ombud partikongressen 2001
- KF Västervik 2018-2026
- Bolagsstyrelseuppdrag 2018-2026