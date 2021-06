Ingela Nilsson Nachtweijs fråga besvarades av Jacob Käll. Foto: Arkivbild

Nilsson Nachtweijs fråga stoppades – kunde ta upp den senare

Ingela Nilsson Nachtweij ville ställa frågor om en plan från 2019. Först stoppades hon – men under budgetdebatten fick hon möjlighet att ställa sina frågor.

– Jag tycker vi har kommit en god bit på väg, säger Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Det tidigare kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) hade lämnat in sina frågor om ett beslut att ta fram en strategisk plan för att få ordning på kommunens driftekonomi från 2019 inför ledamöternas frågestund. Sina frågor riktade hon till Niklas Gustafsson (M), som då var vice ordförande i kommunstyrelsen och en kortare period ersatte henne på posten som kommunalråd.

Men frågorna fick inte ställas under ledamöternas frågestund.

– Vi har ett regelverk kring vad som gäller frågor och interpellationer. Dessa ska vara inne dagen före fullmäktige senast klockan 13.00. Dessutom är det tveksamt om man kan ställa en fråga till en ledamot som inte har operativt ansvar i det organ frågan gäller. Frågan ska också vara underskriven enligt regelverket. Presidiet har därför beslutat att avvisa den frågan. Det är så vi har bedömt det, sa fullmäktiges ordförande Leif Larsson.

Per mejl skrev Ingela Nilsson Nachtweij så här till oss kort efter beskedet:

"Jag noterar att när man ställer en enkel fråga i KF under ledamöternas frågestund så krävs det inte att den är underskriven och inlämnad dagen före sammanträdet för att få ställas. Finns heller inga skrivna regler till vem man får ställa en fråga".

Käll svarade

Möjligheten för Nilsson Nachtweij att ta upp frågan kom dock under budgetdebatten.

– Centergruppen och Vimmerbyalliansen var helt enig bakom förslaget att ta fram en strategisk plan för att nå en ekonomi i balans. Den strategiska planen beställdes i april 2019 och den 28 oktober togs en handlingsplan i kommunstyrelsen, där tjänstemän och politiker tillsammans skulle ta fram en strategisk plan. Finns det en plan för att verkställa beslutet från 28 oktober 2019? frågade hon kommunledningen.

Fullmäktiges ordförande fick då en fråga i chatten.

– Men självklart kan frågeställningen ställas här, förklarade han.

Några replikskiften senare besvarade kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) sin partikamrats frågor.

– Vi vet alla vad som hände under hösten 2019 med ett uppenbart arbetsmiljöproblem och där skyddsombud flaggade för anmälan till Arbetsmiljöverket. Vi har ägnat mycket kraft åt frågor kring arbetsmiljön sedan dess. Alla här vet också att vi 2020 gick in i en pandemi och det har varit annorlunda förutsättningar för att kunna jobba effektivt. Men tittar man på attsatserna är vi hyfsat väl framme ändå. Vi har en helt ny budgetprocess, jobbar med ekonimistyrning på ett annat sätt och de här mallarna och handböckerna som var efterlysta kommer komma nu. Jag skulle säga att det är mycket tack vare nya ekonomichefer på plats. Vi bjuder in förvaltningschefer och nämndsordförande på ett annat sätt i uppsiktsplikten. Jobbet pågår och vi har kommit en god bit på väg mot rutiner för att ha en budget i balans. Det bekräftas genom planeringsförutsättningarna och är mycket tryggare än det jag har sett tidigare. Vi är nästan tillbaka på tvåprocentsmålet och arbetet fortsätter under det här året.

Ingela Nilsson Nachtweij var nöjd med det svaret.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

