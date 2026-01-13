Han höjer varningens finger för isarna – "Det är livsfarligt"

Anders Milton från Stångådalens SFK vill varna för isarna. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Isarna är inte så tjocka som man kan tro. Det säger Anders Milton från Stångådalens SFK.

I helgen höll Stångådalens Sportfiskeklubb sin första pimpeltävling för säsongen. Det tror Anders Milton kan ha lett till att folk tror att det går att ge sig ut sjöarna runt omkring.

– Vi ska ha DM på söndag, men det blir nog inställt. Vi har varit runt i dag och kollat Åsunden, Juttern, Hjorten i Rumskulla och det är inte bra is, säger han.

Därför vill han skicka ut en varning om att inte ge sig ut.

– Isarna är livsfarliga. Man kanske tror att det är bra is i och med att det varit kallt, men även att det har varit 15 minusgrader så blir det ingen is. Det är lite otäckt, säger Anders Milton.

Han är grenansvarig för pimpel inom fiskeklubben.

– Det är 16-17 centimeter på sina ställen, men sedan går man 30 meter och då är det ingen is kvar. Därför blir man lite orolig.