VBK föll mot Domino: ”Då stod vi kvar på perrongen"

Isaac Wall gjorde en bra match för sitt Vimmerby BK mot BK Domino.
Foto: Simon Henriksson
Vimmerby BK och BK Domino ställdes mot varandra på lördagsförmiddagen. VBK vann första serien med 3–2 innan Domino slog tillbaka med två raka 3–2-segrar och 4–1 i fjärde och avgörande serien. Domino vann matchen med 12–8 och kägelpoängen 6 810–6 442.
– Domino gör det ofantligt bra i dag och vi gör det okej på sina håll. Vi var med i två serier, sedan gick tåget och då stod vi kvar på perrongen, säger Frida Sethsson och fortsätter:
– Så som matchen utvecklade sig så passade banan dem bättre än oss. De gör vad banan säger till dem att de ska göra och vi fastnar lite i hur det brukar bli. Det blev annorlunda och vi var inte tillräckligt openminded för hur banan utvecklade sig och det var Domino bättre på att se och justerade efter.
Domino gjorde en fin insats mot ett decimerat Vimmerby BK.
– Jag sa tidigt att de har sitt starkaste lag på banan på mycket länge, medan vi är lite decimerade. Jag bowlade inte i dag på grund av att jag skadade foten i en padelmatch.
Isac Wall var VBK:s poängbäste spelare med 905 poäng.
Kägelpoäng, VBK: Isac Wall 905, Axton Sandberg 889, Peter Sandberg 831, Morgan Holmström 810, Oje Nijdam 787, Daniel Stefansson 776, Peter Svensson 727, Peter Thorstensson 717.
Kägelpoäng, Domino: Arne Lundman 896, Alfons Grankvist 878, Lucas Eriksson 872, Mikael Liljekvist 870, Eddy Karlsson 850, Lisa Lundman 836, Peter Helge 825, Joackim Andersson 783.