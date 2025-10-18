VBK föll mot Domino: ”Då stod vi kvar på perrongen"

5–5 efter de två inledande serierna. Sedan kom tappet. Vimmerby BK förlorade med 8–12 hemma mot BK Domino.

Vimmerby BK och BK Domino ställdes mot varandra på lördagsförmiddagen. VBK vann första serien med 3–2 innan Domino slog tillbaka med två raka 3–2-segrar och 4–1 i fjärde och avgörande serien. Domino vann matchen med 12–8 och kägelpoängen 6 810–6 442.

– Domino gör det ofantligt bra i dag och vi gör det okej på sina håll. Vi var med i två serier, sedan gick tåget och då stod vi kvar på perrongen, säger Frida Sethsson och fortsätter:

– Så som matchen utvecklade sig så passade banan dem bättre än oss. De gör vad banan säger till dem att de ska göra och vi fastnar lite i hur det brukar bli. Det blev annorlunda och vi var inte tillräckligt openminded för hur banan utvecklade sig och det var Domino bättre på att se och justerade efter.

Domino gjorde en fin insats mot ett decimerat Vimmerby BK.

– Jag sa tidigt att de har sitt starkaste lag på banan på mycket länge, medan vi är lite decimerade. Jag bowlade inte i dag på grund av att jag skadade foten i en padelmatch.

Isac Wall var VBK:s poängbäste spelare med 905 poäng.