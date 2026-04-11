Svart lördag för Vimmerby – tvingas kvala

Axton Sandberg gjorde fina insatser, men det räckte inte långt för Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby BK riskerar nedflyttning till division två. Efter två förluster idag väntar ett ovisst kval där två lag måste besegras. – Vi ska göra det bästa av det, säger Frida Sethsson.

När Domino vann tidigt i morse blev förutsättningarna för Vimmerby genast mycket sämre. Två vinster krävdes – både mot Djurgården och ettan Mini Arccus.

Planen sprack redan mot Djurgården som vann med 12-8.

– Jag är besviken över hur vi genomför matchen mot Djurgården, vi är ikapp, men går inte riktigt förbi. Vi har en bra start, men tappar andra serien med 4-1. Det känns som att vi har dåligt självförtroende och är mer rädda för att förlora än vill vinna. Vi har väldigt många tomrutor i den matchen.

"Vi får slicka såren"

Redan där var VBK klart för kval och man luftade sedan truppen mot tabellettan MAC från Nyköping.

– Den matchen spelade ingen roll och vi rullade runt i sista matchen. MAC är bra alltså, de gör över 7 000 poäng och det är kul för bowlingen när det är 100 personer på läktaren. De har fått ihop något där. De slog klubbrekord och det känns som att flera lag har haft det mot oss i år.

För Vimmerby väntar nu kval och det krävs att man slår ut två lag för att behålla platsen i ettan.

– Vi får slicka såren och gemensamt komma fram till hur vi ska lösa kvalet. Vi har bra statistik i kval, men det ska göras. Vi måste steppa upp sista veckorna. Jag är imponerad över att vi har humöret uppe och vill varandra väl, det är den dynamiken som gör att vi inte åker ur direkt. Jag hade gärna tagit sommarlov nu, men så är det. Vi ska göra det bästa av det.

Starka matcher av Axton

Axton Sandberg och Robin Stefansson var hetast i laget.

Poängen mot Djurgården: Robin Stefansson 899, Axton Sandberg 862, Isac Wall 815, Frida Sethsson 784, Peter Sandberg 765, Peter Thorstensson 759, Morgan Holmström 705, Daniel Stefansson 400 (två serier), Jonny Sandberg 352 (två serier).

Mot MAC: Axton Sandberg 866, Daniel Stefansson 806, Peter Thorstensson 772, Frida Stehsson 765, Isac Wall 758, Johan Glimståhl 678, Hampus Thorstensson 550 (tre serier), Peter Sandberg 544 (tre serier), Jonny Sandberg 349 (två serier).