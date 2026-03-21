VBK illa ute i bottenstriden efter ny förlust

En tidig 4–1-ledning förvandlades till förlust mot 8–12. Vimmerby BK är fortsatt fast i botten av division 1-bowlingen och är nere på negativ kvalplats med tre matcher kvar att spela.

Vimmerby BK öppnade hemmamatchen mot tabelltvåan Team Baltzar klart bäst och vann första serien med 4–1 och kägelpoängen med 1 629–1 575. Det var precis den start som spelarna i Vimmerby önskade sig efter tre raka nederlag.

I den efterföljande andra serien levererade inte VBK på lika hög nivå. Det blev förlust med 2–3, dock i fortsatt totalledning med 6–4, och VBK tappade 173 kägelpoäng jämfört med den imponerande öppningsserien (1 456 mot gästernas 1 540).

VBK upplevde därefter en blytung tredje serie som slutade med en 1–4-förlust och underläge med 7–8 i totalen inför avgörandet i fjärde serien. Här hade inte Vimmerby kraften att få till en vändning utan det blev en ny 1–4-förlust och kägelpoängen slutade 1 596–1 699. Vimmerby förlorade matchen med 8–12 och kägelpoängen med 6 234–6 440.

Vimmerby petades ner på negativ kvalplats förra helgen och lyckades inte ta sig därifrån i dag. Med tre matcher kvar har VBK i skrivande stund två poäng upp till säker mark.

Vår tidning har utan framgång försökt nå ledaren Frida Sethsson.