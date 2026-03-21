21 mars 2026
VBK illa ute i bottenstriden efter ny förlust

Frida Sethssons Vimmerby BK tappade ledning till förlust hemma mot topplaget Team Baltzar. Foto: Ossian Mathiasson

BOWLING 21 mars 2026 14.15

En tidig 4–1-ledning förvandlades till förlust mot 8–12. Vimmerby BK är fortsatt fast i botten av division 1-bowlingen och är nere på negativ kvalplats med tre matcher kvar att spela. 

Vimmerby BK öppnade hemmamatchen mot tabelltvåan Team Baltzar klart bäst och vann första serien med 4–1 och kägelpoängen med 1 629–1 575. Det var precis den start som spelarna i Vimmerby önskade sig efter tre raka nederlag.

I den efterföljande andra serien levererade inte VBK på lika hög nivå. Det blev förlust med 2–3, dock i fortsatt totalledning med 6–4, och VBK tappade 173 kägelpoäng jämfört med den imponerande öppningsserien (1 456 mot gästernas 1 540).

VBK upplevde därefter en blytung tredje serie som slutade med en 1–4-förlust och underläge med 7–8 i totalen inför avgörandet i fjärde serien. Här hade inte Vimmerby kraften att få till en vändning utan det blev en ny 1–4-förlust och kägelpoängen slutade 1 596–1 699. Vimmerby förlorade matchen med 8–12 och kägelpoängen med 6 234–6 440.

Vimmerby petades ner på negativ kvalplats förra helgen och lyckades inte ta sig därifrån i dag. Med tre matcher kvar har VBK i skrivande stund två poäng upp till säker mark.  

Vår tidning har utan framgång försökt nå ledaren Frida Sethsson. 

Fakta

Vimmerbys kägelpoäng mot Team Baltzar BC: Axton Sandberg 907, Peter Sandberg 867, Peter Thorstensson 795, Isac Wall 763, Jonny Sandberg 734, Daniel Stefansson 732, Morgan Holmström 708, Hampus Thorstensson 413 (två serier) och Frida Sethsson 315 (två serier).

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Relaterade inlägg

Gamleby tog revansch för förmiddagsförlusten – körde över VBK
Årets match av ”Pea” – men Vimmerby föll klart
Ny viktig seger för VBK – efter två kanonserier
Enorm dramatik när VBK fick jubla i derbyt mot Varta - ”Gastkramande”
Oavgjort i bowlingderbyt – se video på 13-årige Axtons första 300-serie

