VIMMERBY BK TRILLAR UR DIVISION ETT: "DET SUGER"

Nej, det gick inte. Vimmerby BK misslyckades i kvalet mot BK Trix och får börja om i division två. – Det har aldrig hänt tidigare vad jag vet och det är ingen fjäder i hatten direkt. Vi har inte haft tillräckligt bra spets och lite för låg botten, säger en besviken Frida Sethsson.

Vimmerby BK började bra i kvalet mot BK Trix och vann första matchen med 11-9, trots att BK Trix vann kägelpoängen med drygt hundra poäng. Men i andra omgången höjde BK Trix nivån samtidigt som VBK hade svårt att få till spelet. 8-12 och en skiljeserie väntade där BK Trix var starkast och vann med 4-1.

Förlusten innebär att Vimmerby BK trillar ur division ett för första gången på minst 50 år. Kanske någonsin.

– Det suger. Jag behöver inte linda in det mer än så. Det är bara att inse att de gör högre poäng än oss i båda matcherna och skiljeserien. Vi gör det inte dåligt men de är bättre, säger Frida Sethsson och fortsätter:

– Kval är kval. Det är ovisst med neutral plan och ny profil framtaget bara till detta. Förra året hade vi en riktig lyckoträff i kvalet. I år hade vi inte det.

"Hatar att förlora"

Sett över hela säsongen ser hon ett Vimmerby BK som haft svårt att få till den riktiga spetsen samtidigt som bottennappen varit för många.

– Det är flera gånger vi kommer ikapp men sedan inte lyckas gå ifrån. Det är som att vi är nöjda med att komma upp jämsides och sedan förlorar vi ändå med 20-30 poäng efter att något händer i de sista rutorna. Vi är nära men kommer aldrig förbi, suckar hon.

Nu väntar spel i division två nästa säsong men Frida Sethsson är inställd på en snabb återkomst i ettan.

– Jag hatar att förlora. Med lite perspektiv är det rättvist att de vinner men det är ingen tröst överhuvudtaget. Nu hoppas jag att alla är revanschsugna och vill komma tillbaka så fort som möjligt. Vi vet redan att vi kommer få ett par nya spelare till nästa säsong. Vi får tillbaka Jonathan Widström från BK Varta och jag hoppas att vi kan tjata hem Albin Sandberg också. Vi är för bra för division två, men å andra sidan är det ingen slump att vi åker ur. Det har varit en tuff säsong, säger hon.

Ska slussa upp juniorer

Junioren Joel Skog fick göra debut i kvalet och det finns förhoppningar om att slussa in ytterligare juniorer under nästa säsong.

– Vi vill fylla på underifrån och låta dem känna på hetluften. Det har varit ett glapp några år utöver Axton (Sandberg) som tidigt var en supertalang men nu börjar andra komma ikapp och ta för sig. Det ser vi fram emot.

Vimmerby BK:s bästa poängplockare i kvalet var Jonny Sandberg (855) och Axton Sandberg (842) i match ett, Frida Sethsson (850) och Axton Sandberg (840) i match två samt Peter Sandberg (234) och Isac Wall (213) i skiljeserien.