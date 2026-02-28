Gamleby tog revansch för förmiddagsförlusten – körde över VBK

Team Gamleby BC föll på förmiddagen mot Varta BK 8-12. På eftermiddagen tog man revansch borta mot Vimmerby BK och vann med hela 15-5. – Det blir en strajkfest och det passar Gamleby bättre, säger Frida Sethsson i VBK.

Det blev inte alls någon rolig lördag för Vimmerby BK. Efter den första serien var ställningen förvisso bara 2-3 och då var Vimmerby med i matchen.

Sedan höjde Gamleby nivån och tog hem den andra med 4-1 och den tredje, efter ren uppvisning, med 5-0. Matchen var redan där död och begraven och den fjärde serien blev jämn och slutade 2-3.

Gamleby vann därmed matchen med 15-5.

– Vi träffade fickan som man säger på bowlingspråk lika mycket, men det blir en strajkfest av det och de strajkar oftast. Det passade dem bättre och de har fler bowlare med rotationer än vad vi har. Det gynnade dem och de lyckades välta alla tio käglor oftare än vad vi lyckades med, säger Vimmerby BK:s Frida Sethsson.

"Bara att lyfta på hatten"

Hon hade inte så mycket att invända mot resultatet.

– Det är bara att lyfta på hatten. De har ett gäng som gör riktigt högt och bowlingmässigt är de väl inte så mycket bättre, men de slår högre poäng än oss. Vi får någon kägla kvar, börjar göra förändringar och då blir det hål i stället. De är i zonen i början och då är vi nära, men sedan kommer vi längre och längre ifrån. De var bekväma och det var inte vi.

Gamleby är trea med häng på förstaplatsen och Vimmerby ligger sjua med ytterst liten marginal nedåt.

– Det är tajt i botten och vi har svåra matcher kvar med två bortasvängar. Vi kan inte göra mer än att tro på det. Vi hade många borta i dag och lite manfall, men vi tränar på och ger det chansen.