Årets match av ”Pea” – men Vimmerby föll klart

Rutinerade Peter Thorstensson gjorde säsongens klart bästa insats med finfina 943 poäng. Tyvärr räckte det inte till poäng för laget. Glam vann med 14-6 i Vimmerby.

Thorstensson inledde med 257 poäng och höll sedan en hög nivå genom hela matchen. Tillsammans med Isac Wall blev det tre banpoäng, men Glam hade marginalerna på sin sida och var vassare i slutet av serierna.

Kampen om kägelpoängen var otroligt tajt i de första tre serierna och den faktorn blev avgörande i slutändan.

– Det är väldigt tajt de tre första serierna, vi slarvar lite och håller inte ihop det riktigt. Vi gör en bra match allihop, men de var bättre i slutrutorna. Sedan har vi lite svårt med underlaget i hemmahallen, det är lite olika från gång till gång.

Idag var första gången som Thorstensson nådde över 900 poäng denna säsong.

– Jag brukar göra någon över 900 om året, men det är inte lika roligt när man förlorar. Axton spelar bra också och det skiljer 48 år mellan oss så det är lite kul.

Varför fungerade det så bra idag?

– Det var länge sedan jag spelade så bra som idag. Jag hade inte ont i kroppen idag och när man spelat bowling i 55 år så är det ofta något som känns. Visst är det kul, men jag spelar ju hellre dåligt och ser att vi vinner.

Tabellen finns här.