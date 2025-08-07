Dubbla SM-silver till skytten från Vimmerby: "Fanns mer att önska"

Nyligen var det skytte-SM nere i Kristianstad. Då blev det två SM-silver för Vimmerbyskytten Mathias Sjöström. – Placeringsmässigt var det kul såklart, men resultat- och prestationsmässigt finns det mer att önska för egen del, säger skytten själv.

Det första SM-guldet för Mathias Sjöström på seniornivå kom för två år sedan. Nu jagade han nya guld när det var dags SM i Kristianstad nyligen.

Han var nära – men fick "nöja" sig med två silvermedaljer. Ett på 300 meter standardgevär och ett på 300 meter frigevär.

– Enda skillnaden är egentligen att man är tillåten att ha olika inställningar på vapnet när det kommer till frigevär. Det ena är väldigt begränsat och det andra är mer fritt, men jag skjuter med samma utrustning, berättar han.

Mer och mer de senaste åren har Mathias Sjöström lagt fokus på 300 metersskyttet. Det gav honom också två SM-silver bland ett 15-tal deltagare.

– Placeringsmässigt är det kul såklart och det är där jag vill vara och tampas de dagarna det stämmer. Jag har chans att tampas om ännu mer. Resultat- och prestationsmässigt finns det mer att önska för egen del, säger Mathias Sjöström.

Var du nära guldet?

– Jag fick stryk av Karl Olsson båda gångerna. Ena dagen sköt han bra och jag mindre bra. Andra dagen var det fyra poäng som skilde oss åt och då var det tajtare.

Sjöström tävlade även på 50 meter. Där missade han finalen med två poäng.

– De åtta bästa går till finalen och 50 meter har jag inte tävlat på i år. Jag har tränat för 300 och det var ändå okej tycker jag. Det var tuffa förutsättningar med vinden, men det var det för alla.

Siktar på militärt OS 2027

Två silver får han ändå vara nöjd med sett till året som ligger bakom honom.

– Jag har haft ett år där jag inte kommit upp i nivån jag vill ligga på. Det är ett år där jag inte fått utväxling riktigt som jag vill och önskar. Nu gör jag ett omtag till kommande säsong.

Problemet för Mathias, som numera bor i Linköping, stavas tid.

– Tidsuttaget är inte vad det behöver vara och det är bara på grund av jobb egentligen. Jag kan inte lägga lika mycket tid på skyttet som tidigare och inte prioritera det på samma sätt.

Tanken nu är att försöka växla upp igen med siktet inställt på ett militärt OS i USA 2027 och ett militärt VM på hemmaplan 2028.

– Jag är inte färdig med det här och ser över min vardag nu för att kunna lägga mer tid på det. Det väntar ett par större tävlingar inom ett par år, där jag vill vara med och konkurrera. Det är dessa två tävlingar jag siktar på och jag kommer lägga upp träningen inför det kommande år.