Hundratalet ungdomar i zontävling i bordtennis i Södra Vi

På lördagen spelades den andra av Kalmarregionens fem zontävlingar i Södra Vi idrottshall. Inge Gustafsson från Södra Vi IF konstaterar att Trulseffekten håller i sig och trots sjukdomstider så var det minst lika många barn och ungdomar på plats som förra december. Antagligen en liten ökning.

– 110 hade vi anmälda och så har vi några som fallit ifrån. Sjukdomar och så - det går ju vattenkoppor nu. Jag tror inte det är så många, sju till åtta stycken, som saknas. 90 var vi i fjol så från början var det tjugo fler i år. Det gör att vi kör på tre pass. Vi får inte rum med 96 spelare här på två pass. Det viktiga är att de får spela än att vi ska gå hem tidigt. Vi har ju ändå hela kvällen på oss, inleder Inge.

Zontävlingarna är tänkta som en lekfull introduktion till pingis där man under en dag spelar några matcher och får upptäcka vilken nivå man ligger på när man möter spelare från hela regionen. Södra Vi arrangerar två av dessa, två spelas i Kalmar och en arrangeras av Faggemåla BTK i Silverdalen. Både de som spelat i några år till de som upptäckt sporten genom Truls Möregårdh:

– Jag tycker faktiskt det är mycket nytt folk. De här i toppen försvinner, det är ju bättre för de tycker det här är en för enkel tävling. Toppen har försvunnit, utom våra spelare. Vi har fem i högsta gruppen i Södra Vi men det är en breddtävling. Där här är de nya, förklarar Inge och pekar ut över de pågående matcherna i hallen.

I zontävlingen är spelarna indelade i efter hur bra de är istället för ålder och kön, något som Inge tycker är bra:

– Här kan det börja en kille som är femton år och han får mäta sig. Det kan han ju inte i vanliga klasser. Som femtonåring då är han ju borta men här, eftersom man delar in dem efter hur pass bra man är, så försöker man få jämna matcher. Vem som vinner är inte hela världen.

Många lokala spelare

Deltagarna kom som vanligt från hela området, från Kalmar och Bergkvara och uppåt. Majoriteten kom som vanligt från arrangerande Södra Vi IF som hade hela 40-talet anmälda samt Faggemåla BTK som tog med en trupp på 27 spelare. En av FBTK-spelarna var Ebbe Segerström som tog ett mellanmål efter sin andra match:

– Första matchen blev det tre – två i set och jag vann den. Den andra matchen blev det också tre – två som jag vann. Jag tror att det är fyra matcher jag spelar idag.



Vad tycker du om att spela här uppe i Södra Vi?



– Det är bra, svarar Ebbe och berättar att klubben den här hösten även har spelat nere i Kalmar.



Hur länge har du spelat?



– Jag har hållit på i två år. En av mina vänner kommer jag att spela mot, berättar Ebbe och pekar på en av kompisarna som är mitt uppe i en match.

"Jag har blivit mycket bättre"

Alva Bogren från Södra Vi berättar att hon spelat två zontävlingar på hemmaplan och totalt tre eller fyra. Hittils har hon hunnit med tre matcher, varav två blev vinster. Till skillnad från flera andra i hallen spelar Alva med ett vanligt runt rack. "Trulsmodellen" cyberrack, som är kantiga, syntes vid varje bord. Hon är ännu ganska ny i sporten:

– Jag har spelat ett år. Jag har blivit mycket bättre, har bättre teknik och kan göra halvjordklotet, förklarar hon och visar med armen.



Var det Truls som fick dig att börja spela?

– Ja, jag såg honom på sociala medier och TV.