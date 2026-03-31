Jobbat i 20 år – nu blir hon tillfälligt vd: "Känns jättebra"

Marie Arvidsson har varit administrativ chef och jobbat nära Olle Fogelin i flera år. Foto: Arkivbild

Den nuvarande vd:n Olle Fogelin lämnar snart för motsvarande uppdrag för Karlstads Energi. Nu står det klart att Marie Arvidsson, med 20 års erfarenhet från det kommunala bolaget, tar över som tillförordnad vd. – Det känns jättebra, säger hon om uppdraget.

Efter semestern lämnar Olle Fogelin jobbet som vd för VEMAB-koncernen för att bli vd på Karlstads Energi. Nu står det klart vem som blir tillförordnad vd för Vimmerby Energi- och Miljö AB.

Vid ett styrelsemöte under måndagen fattade man beslut om att utse Marie Arvidsson till tillförordnad vd för samtliga bolag inom koncernen. Uppdraget gäller från 1 juni och fram tills att en ny ordinarie vd finns på plats.

"Marie har mångårig erfarenhet från verksamheten, genom olika roller, och har under flera år haften central roll inom koncernen. Styrelsen ser henne som en trygg och kompetent ledare somsäkerställer kontinuitet och stabilitet i bolagens fortsatta arbete", skriver VEMAB i ett pressmeddelande.

– Det känns jättebra. Jag har jobbat i många år och jag har jobbat med Olle i alla fyra år. Vi har jobbat nära med affärsutvecklingen under den här tiden och det känns jättebra att ta vid, säger Marie Arvidsson om det tillfälliga uppdraget.

Varit på VEMAB i 20 år

Marie Arvidssons nuvarande titel är chef verksamhetsstöd och tidigare har hon varit administrativ chef. Hon började en gång i tiden på det kommunala bolaget som controller.

– Jag har varit här i 20 år, så det är lång tid. Då var det 18 medarbetare och nu är det runt 55, så det har hänt mycket under de här åren.

Hur blir det att ha huvudansvaret en tid?

– Vi jobbar i branscher som är högaktuella och med samhällsutveckling. Det är ett uppdrag jag har stor respekt för. Jag hoppas att mina många år i branschen kan leda verksamheten framåt. Det blir alltid förändringar när en vd lämnar, men jag hoppas att jag kan få verksamheten att vara lugn och jobba på i samma bra rutiner som tidigare.

Kommer hon söka jobbet permanent?

Om det kan bli aktuellt för henne att söka jobbet permanent vill hon inte riktigt svara för.

– Vi får se. Styrelsen ska fundera kring sin kravprofil och vi får se vad för kompetens de eftersöker.

Men skulle det vara intressant?

– Det beror helt enkelt på vad styrelsen har för önskemål och hur den personen ser ut.

Du vill inte riktigt säga något om det?

– Nu tar jag mig an interimsuppdraget och så får vi se vad det tar vägen.

Blev förvånad först

Hon tycker det är roligt för Olle Fogelin, som hon jobbat nära, att få gå vidare till något nytt.

– Jag blev förvånad först när nyheten kom, men det är roligt för Olle att gå vidare till nya utmaningar. Vi har arbetat med mycket förändringar hos oss på många fronter och det ska bli roligt att arbeta in de här förändringarna. Det ska bli ett permanent arbetssätt här och ett bra verktyg att jobba framåt med våra verksamheter, säger Marie Arvidsson.