SVT slutar sända från Växjö – fem tjänster i Småland berörs

355 miljoner kronor ska SVT spara. Det innebär bland annat att Växjö plockas bort som utsändningsort för SVT:s lokala nyheter. Fem tjänster berörs på redaktionen i Växjö.

Under måndagen meddelade Sveriges Television att man skara 355 miljoner kronor. Totalt berörs 141 tjänster och flera program.

Varsel läggs i Stockholm, Umeå, Göteborg och även Växjö.

– Vi tvingas varsla journalister och medarbetare i hela landet. Vi pausar och gör om uppskattade program. Det smärtar. När vi skär ner har vi samtidigt valt att värna oberoende granskning och verifiering, närvaro i hela landet, berättelser om och för Sverige – och innehåll som samlar många till gemenskap, över generationsgränser, säger SVT:s vd Anne Lagercrantz.

Inga lokala nyhetsredaktionen beskrivs läggas ned, men personal i Växjö kommer att beröras. Totalt handlar det om fem tjänster i Växjö. De lokala nyheterna från Småland kommer inte längre att sändas ut från tv-huset i Växjö.

– Det är ett tungt besked samtidigt som det är en realitet vi står inför att vi behöver göra de här kostnadssänkningarna. Arbetet med att effektivisera tv-sändningarna har pågått under flera år och detta är ett led i det arbetet, säger Tomas Lundström, redaktionschef på SVT Nyheter Småland, till sina egna kanaler.

Sändes första gången 1983

Förändringarna träder i kraft vid årsskiftet och SVT:s lokala nyheter från Småland kommer nu att sändas ut från någon av de andra utständningsorterna.

– Men exakt vilken vet vi inte i nuläget.

Exakt hur det här kommer slå mot Småland är oklart.

– Som publik hoppas jag att man märker av detta så lite som möjligt, men att det kan komma att bli andra ansikten i rutan är ett faktum.

Totalt berörs tre tjänster som jobbar med tv-sändningen och två reportertjänster på redaktionen i Växjö av varslet. Den första utsändningen av SVT Nyheter Småland, på den tiden Smålandsnytt, gjordes från Växjö 1983.