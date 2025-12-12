12 december 2025
Oddsen talar emot

Andreas "Didde Harrysson är inte direkt favorit när dart-VM avgörs. Foto: Arkivbild

Oddsen talar emot "Didde" – tusen gånger pengarna på VM-guld

SPORT 12 december 2025 13.00

1 000 gånger pengarna på guld. Oddsen är inte direkt på Andreas "Didde" Harrysson sida i dart-VM. Unge favoriten Luke Littler från Storbritannien ger som jämförelse 1,90 gånger pengarna.

I kväll går Andreas "Didde" Harrysson in i dart-VM och ställs mot engelsmannen Ross Smith, tolva på världsrankingen.

– Jag har mött ganska stora spelare och slagit bra spelare tidigare, så jag tycker att jag har goda förutsättningar, har han tidigare sagt till vår tidning inför premiärmatchen. 

Totalt ställer 128 spelare upp i VM och det är vinna eller försvinna som gäller i varje omgång. För att ta hem guldet och vinna prissumman på en miljon pund behöver "Didde" därför vinna sju raka matcher – något som vore en dunderskräll.

Spelbolagens odds visar tydligt hur stor underdog Målilla-sonen är. Tusen gånger pengarna erbjuds om svensken tar hem VM-guldet. Förhandsfavoriter är istället världsettan Luke Littler följd av landsmannen Luke Humphries.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

