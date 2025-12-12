"DIDDE" VANN VM-DEBUTEN – EFTER JÄTTEDRAMA

VM-debut som 50-åring och chans att vinna en miljon pund.
Andreas "Didde" Harrysson från Målilla hade en häftig upplevelse framför sig under årets dart-VM i London.
Premiärmatchen mot Ross Smith började också på bästa tänkbara sätt. "Didde" gick upp till 2-0 i omgångarna som spelas i bäst av fem och den favorittippade engelsmannen såg pressad ut. Smith kom visserligen tillbaka till 2-2 men i den femte och avgörande omgången spelade Harrysson till sig läget att avgöra, men pilen smet utanför.
Missade sex chanser att avgöra
"Didde" fortsatte spela stabilt i andra set och gick upp till 2-0 även där innan Smith kom igång på allvar och radade upp fina kast fram till 2-2. Den här gången lyckades Målilla-sonen hålla neverna i styr och kunde utjämna till 1-1 i set.
Även tredje set var jämnt men Smith var starkast i de avgörande momenten och gick ifrån till 2-1. Engelsmannen hade sedan sex chanser att avgöra matchen men missade otroligt nog samtliga pilar och Harrysson fick en biljett in i matchen igen – och visst tog han den. Utjämnat till 2-2 och helt ovisst inför avgörandet.
VM-drömmen lever vidare
Där gick "Didde" snabbt upp till 2-0 och hade chansen att avgöra matchen, men Smith tog sig tillbaka. När det gällde som mest klev dock 50-åringen från Målilla fram och avgjorde och är därmed vidare i VM – mot alla odds.