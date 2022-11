LOKAL FOTBOLLSBOMB – HAN ÄR KLAR FÖR SÖDRA VI

Niklas Gunnarsson är klar för Södra Vi IF. Foto: Arkivbild

Södra Vi IF kan presentera en värvningsbomb under torsdagen. 27-årige Niklas Gunnarsson lämnar Vimmerby IF för spel i division 5-klubben.

– Det känns väldigt bra. Det har snackats lite varje höst nu i tre-fyra år om att det hade varit roligt och lira med vännerna som man umgås med på fritiden. Nu kändes det rätt att göra det, säger Niklas Gunnarsson till klubbens sociala medier.