Tage tillbaka i dubbla roller i FBSK efter skadeeländet

Frödinge/Brantestad SK (division sex)

Nyförvärv:Joel Nilsson (Södra Vi IF), Franklin Da Silva Albuquerque (do), Sigge Blomberg (Rimforsa IF), Olle Mannefred (Vimmerby IF). Tage Falk och Jacob Fridell är tillbaka efter långtidsskador.

Förluster:Axel Hoppe Adolfsén (Gullringens GoIF), Martin Gunnarsson (Storebro IF).

Seriefavoriter:”Framförallt Hjorted/Totebo, men även Lojal”, säger Tage Falk.

Lagen i division 6 Vimmerby:B.O.IF, Frödinge/Brantestad SK, Gunnebo IF, Gamleby FF, Hjorted/Totebo, Horn/Hycklinge IF, IF Hebe, SK Lojal, Överums IK.