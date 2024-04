Möt VIF:s nya tränare – skadekaos har oroat inför premiären

Vimmerby IF (divison tre)

Nyförvärv: Gustav Stejdahl (Hvetlanda GIF), Arvid Eckerstig (Hultsfreds FK), Anton Brorsson (Södra Vi IF), Ibrahim Haddar (Hultsfreds FK), Albin Gustafsson (Gullringens GoIF) och Oskar Stejdahl (Åtvidabergs FF).

Förluster: Karlo Goranci (Gullringens GoIF), Tomislav Jakesevic (Nässjö FF), Vladimir Radak (SK Lojal), Cevin Carlsson (Kalmar FF akademi), Martin Brtan och Jonatan Stridh.

Lagen i division tre nordöstra: IF Haga, IK Vista, Jönköpings BK, Myresjö/Vetlanda FK, Nässjö FF, Waggeryds IK, Vimmerby IF, Borens IK, Grebo IK, Hamgårdarnas BK, Hjulsbro IK, Valdemarsviks IF.

Seriefavoriter: ”Jag gissar att Hemgårdarna ska vara med där uppe och Nässjö har själva sagt att de ser sig som en seriefavorit”, säger Fredrik Falkevall.

Seriepremiär: Hemgårdarnas BK, lördag 6 april, hemma.