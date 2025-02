Inget gehör för lokala lagets önskan om seriebyte: "Vi är nog där vi är"

Fastställd serieindelning i division 6:

Division 6 Vimmerby: Ankarsrums IS, Blackstad/Odensvi IF, FC Örbäcken, Gunnebo IF, Hultsfreds FK, IF Ariel, Krokstorps IF, Rumskulla GoIF, Storebro IF och Överums IK.

Division 6 Oskarshamn: Blomstermåla IK, Bockara GoIF, Fagerhults AIK, Fliseryds IF, Järnforsens AIK, Långemåla IF, Målilla GoIF, Mörlunda GIF, Rödsle BK och Virserums SGF.