Här är laget som tar IFK:s plats i division 4: "Känt att det kunde bli så här"

IFK Västervik tar klivet upp i division 3 och lämnar en plats ledig i division 4. Jönköpingslaget Mariebo IK har fått frågan – och kommer tacka ja till division 4-spel.

IFK Västervik tackar ja till erbjudandet om att gå upp i division 3, vilket betyder att de lämnar en plats ledig i division 4. Förbundsserierna klubbades igenom på söndagens representantskapsmöte och Smålands Fotbollförbund har på nytt fått inleda processen med lagtillsättning. Först och främst handlar det om att sätta in ett lag på IFK Västerviks plats i division 4.

– Vi fick i morse ett mejl från Svenska Fotbollförbundet om att det är klart med IFK Västervik till division 3 och då börjar vår process med att tillsätta lag till division 4, säger Mats Larlind på Smålands Fotbollförbund.

Kalmar AIK, laget som står näst på tur på vakanslistan för division 4, erbjuds inte platsen.

– Nu när vi har fastställt serierna har vi en regel tillsammans med Svenska Fotbollförbundet som säger att vi frågar lagen i serieområdet eller dess omedelbara närhet. Laget som ska ha den här vakansen ska finnas inom cirkeln eller dess omedelbara närhet. Kalmar AIK är i sydöstra serieområdet och får inte frågan, säger Mats Larlind.

Tvåa bakom Kalmar AIK är Mariebo IK, Jönköpingslaget som befinner sig i området för division 4 norra eftersom det är Jönköpingslag i serien.

– De hoppar förbi Kalmar AIK på detta sätt, precis som IFK Västervik gjorde nu det fick platsen i division 3. Västervik var inte bästa kvallag i Sverige utan de var bäst av lagen i den nordöstra serien. Det fanns andra lag som var bättre totalt. Västervik tog fyra poäng i kvalet och det är flera lag i Sverige på sex poäng som IFK har hoppat förbi med anledning av regelverket, säger Mats Larlind.

"Känt att det kunde bli så här"

Mariebo IK fick frågan under torsdagen och deras svar var tydligt och givet omgående.

– Ett glädjande besked. Vi var en hårsmån från det i kvalet och det har varit en besvikelse, men jag har gått och känt att det kunde bli så här, säger Jonas Neth, sportchef i föreningen.

Ett lag de själva mötte förra säsongen, Jönköping-Torpa, har försökt flytta sig själv från den division 4-serie där många lag från vår tidnings spridningsområde huserar i.

– De var inte jättenöjda med indelningen och vi hjälpte dem att rösta. Det var nära ett byte, men det var en röst ifrån. De här resorna får det vara värt känner vi. Som klubb har vi god ekonomi och förutsättningarna för att göra det.

Mariebo har inte varit i fyran på länge.

– Vi låg i den gamla Elitfyran, men sedan var det många i samma generation som slutade och då blev det snabba puckar. Herrsidan lades ned, men nu har vi dragit igång det igen och startat om resan från noll. Vi har stora ambitioner med klubben, enormt mycket ungdomar och ett fint juniorlag, så vår absoluta ambition är att etablera oss högre upp i seriesytemet, säger Jonas Neth.

Division 4 norra kommer bestå av följande tolv lag: Aneby SK, Ekhagens IF, Gullringens GoIF, Hjorted-Totebo, IF Eksjö, IK Vista, Jönköping Torpa BK, Tjust IF FF, Tranås FF, Vimmerby IF, Västerviks FF och Mariebo IK

