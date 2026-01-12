Derbytätt som vanligt i femman – så ser serien ut

Djursdala SK och Södra Vi IF är två stora rivaler och det blir förstås nya upplagor av Slaget om Krön även 2026. Foto: Stefan Härnström

Nu har serieförslaget för division 5 nordöstra kommit. Det bjöds inte på några större skrällar utifrån geografin och många derbymatcher väntar som vanligt.

Under måndagen presenterade Smålands Fotbollförbund sitt förslag på serieindelning i distriktsserierna inför säsongen 2026. Just den nordöstra division 5-serien består precis som väntat av tolv fotbollslag.

Inför varje säsong sker det en del förändringar till följd av upp- och nedflyttningar och i år är det inget undantag. Totalt är det fyra lag som har försvunnit. Det rör sig om Hjorted/Totebo som tog steget upp i division 4 samt IF Hebe och Frödinge/Brantestads SK som blev nedflyttade till division 6. Dessutom valde Fågelfors IF, som egentligen klarade nytt kontrakt, att självmant önska sig ned i sexan.

Av det här skälet blir det också en del nya lag i serien. Ruda IF åkte ur division 4 och är tillbaka i den här serien. Hultsfreds FK studsade tillbaka direkt och tog sig upp från sexan. Det gjorde även Blackstad/Odensvi som är tillbaka i femman för första gången på rätt många år. Målilla GoIF, som ramlade ur femman under pandemin, är också tillbaka efter en fin säsong i sexan.

Kvar från förra säsongen är Djursdala SK, Södra Vi IF, IFK Tuna, Västerviks FF, HM IS, IF Stjärnan och Fårbo FF.

Flera derbyn

Det här förslaget ger därmed heta derbyn i Hultsfreds kommun igen mellan HFK och Målilla. De två lagen var i olika division 6-serier förra året. Det blir också nya upplagor av "Slaget om Krön", som spelas mellan Södra Vi och Djursdala.

På förhand ser förstås fjolårets två kvallag IFK Oskarshamn och Västerviks FF ut att få bära ett tungt favoritskap i den här serien, men Ruda IF brukar också ha en förmåga att bara vara nere och vända i femman.

Eventuella synpunkter på serieförslaget i femman ska inkomma till förbundet senast den 26 januari. Serierna kommer sedan fastställas på representantskapsmötet den 1 februari.