HFK värvar tillbaka "Keko" från Tuna: "En utpräglad målskytt"

Diego Nicolas ”Kecko” Toribio Urrutia är tillbaka i HFK-tröjan efter att ha spelat i IFK Tuna de två senaste säsongerna. Foto: Ossian Mathiasson

Han har gjort 50 mål i HFK-tröjan. Efter en utflykt på två säsonger i IFK Tuna är Diego Nicolas ”Keko” Toribio Urrutia nu tillbaka i Hultsfred. – En utpräglad målskytt som vi kommer få nytta av, säger Janne Olsson i sportgruppen.

Diego Nicolas ”Keko” Toribio Urrutia har varit IFK Tunas näst bästa målskytt de två senaste åren. Innan dess spelade anfallaren i Hultsfreds FK och säsongen 2022 svarade han för inte mindre än 30 fullträffar.

Nu är "Keko" tillbaka i HFK-tröjan inför klubbens återkomst i division fem.

– Det är en målskytt och kanske lite det vi har saknat tidigare. Det känns skönt att bredda truppen, säger Janne Olsson i sportgruppen.

Tredje nyförvärvet

Det är Hultsfreds tredje nyförvärv inför säsongen efter att tidigare ha gjort klart med Hebe-målvakten Erik Arvidsson Hoffmann och Jesper Augustsson från Holsby. Hur det blir med Sebasthian "Basse" Svensson, som efter avancemanget deklarerade att han skulle lägga skorna på hyllan, är fortfarande oklart.

– Där är status detsamma. Vår förhoppning är självklart att det börjar dra lite i benen på honom framåt vårkanten, säger Janne Olsson.