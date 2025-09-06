Nyckelmatch för Gullringen i jakten på kvalplats

Gullringens tränare Mattias Sandh är nöjd med inställningen under veckans träningar. Nu väntar trean Sävsjö i en viktig match. Foto: Arkivbild

Viktig match för Gullringen när trean Sävsjö väntar på Gullemon. Då stavas nyckeln till seger fasta situationer. – Där är vi just nu ruggigt starka, säger tränaren Mattias Sandh.

Gullringens tränare har stor respekt för lördagens motstånd. På bortaplan blev det förlust med 1-4 och Mattias Sandh är imponerad av Sävsjö.

– Det är ett av de jämnaste lagen i serien och har varit bra i år. De har några spelare som sticker ut och håller en högre nivå. Jag vill inte nämna några namn men de har en kantspelare och en forward som är ruskigt bra. Om de är med måste vi tänka till lite, säger han.

Under veckans träningar har de pratat om hur Sävsjö ska stoppas.

– Tisdagens träning handlade en del om deras spelsystem och vi gick igenom deras styrkor. Sen har vi fokuserat på hur vi själva ska spela och det har varit bra fart. Det syns på spelarnas ögon att det är särskilda matcher när vi är så nära kvalplatsen. Jag ser en hunger från många och det är roligt som tränare.

Kapten Svartz avstängd

Gullringen har bara tre poäng upp till kvalplats efter tre segrar på de fyra senaste matcherna. Enda förlusten kom hemma mot överlägsna serieledaren Egnahem.

– Den var lite onödig. De är bra men vi gav dem inte riktigt matchen som vi ville och första halvlek ställde till det för oss, säger Sandh om 3-4-förlusten på Gullemon.

Till mötet med Sävjsö saknas avstängde kaptenen Alexander Svartz samt långtidsskadade duon Martin Höglind och Linus Hillström. Unge backen Enock Jörgensen är dessutom bortrest. På pluskontot får Gullringen tillbaka Olle Eriksson, Victor Okeji och Fauzi Kwasi Dotor.

– Vi ska gå för det. Vi har stora möjligheter men ställer inga krav om att det skulle vara vinna eller försvinna. Om vi gör det vi har pratat om så har vi väldigt stor chans att ta tre poäng, säger Sandh.

Vad blir nyckeln som du ser det?

– Att vi följer vår spelplan. Med tanke på deras styrkor kommer vi inte att stressa fram och gå bort oss utan ligga rätt i positionerna när vi inte har bollen. Sen blir en avgörande faktor för oss våra fasta situationer. Där är vi just nu ruggigt starka.