Gullringen föll mot Aneby – tränare Sandh självkritisk

Aneby fick jubla hela fyra gånger på Gullemon. Tre mål tidigt i matchen satte tonen för utgången. Foto: Stefan Härnström

Det blev en ganska ordentlig överkörning för Gullringens GoIF hemma mot Aneby SK. Efter en mycket svag inledning där hemmalaget inte alls hängde med i vare sig passningar eller markeringar blev det förlust med 1-4.

Nej, nej, nej Gullringen. Så här chockade i en matchinledning får man inte bli om man vill hänga med i toppstriden. Aneby SK var totalt dominanta de första 20 minuterna och då hade de lyckats göra tre mål på gulsvart genom Oliver Ahlholms 0-1 och Emil Tagessons 0-2. Därefter gjorde Ahlholm sitt andra mål för matchen innan Gullringen vaknade.

En mot en stod Gullringenspelarna för små individuella hjälteinsatser som Fauzi Kwasi Dotors kantlöpningar och Rasmus Bexells offensiva dueller med Anebys backar. Fast man vinner inga matcher när spelarinsatserna inte leder till något större utan man lappar och lagar för de småmissar man gör.

Aneby hade lagspelet

Inte heller fick Gullringen sina hörnor att stämma. Anebys försvar och målvakten William Berg hanterade de som kunde ha blivit farliga tryggt och stabilt. I matchminut 37 kom Gullringens enda mål när Ola Lindblom snyggt nickade in reduceringen 1-3.

Gullringens spelare fortsatte in i andra halvlek med ett spel som individuellt kunde mäta sig med Anebys spelare men som haltade lagmässigt och spelarna såg allt tröttare ut. Aneby kunde med en dryg halvtimme kvar av matchen sätta slutresultatet 1-4 genom Linus Johansson och därefter var det ärligt talat mest en transportsträcka till domaren blåste av matchen.

På Anebys bänk pratades det om att de gjort säsongens bästa match. Det kan man tycka en del om för även de blåklädda gästerna hade sin del av slarv. Till skilland mot de gulsvarta kunde de spela tryggare på målövertaget och deras spel var en laginsats, inte individuella offensiver och uppoffringar.

Tränare Sandh självkritisk

Gullringentränaren Mattias Sandh konstaterade att matchinledningen inte alls stämde:

– Ja, vi börjar ju inte som vi brukar. Jag vet inte om vi var tagna av stundens allvar om toppstriden. Det är första gången på hösten som jag ser att vi inte redigt spelar som vi brukar. Vi kommer fel, de får kontra på oss och de har bra kantspel. Ändå så lyckas vi inte att stänga det som vi pratat om hela veckan. Just nu måste jag fundera på om det är jag som inte varit tillräckligt tydlig så jag måste gå till mig själv först och analysera matchen. Sedan får vi se.

Någon spelare du tyckte stack ut i matchen?

– Näe, inte i vårat lag i alla fall. Jag tycker ändå att vi sliter hemåt. I en sådan här match är det laget som fallerar. Vi spelar inte tillsammans.

På söndag möter serieledararna Egnahems BK tvåan Tranås FF, vad tänker du där?

– Jag har sagt hela hösten att jag vill aldrig förlita mig på andra lag och idag gör vi inte det vi måste. Då har vi det inte i egna händer och får se vad som händer nu i helgen. Vi måste börja fokusera och börja om och har Vista hemma nästa lördag och visa istället att vi vill vara med.

Gullringens GoIF ligger inför nästa lördags viktiga hemmamatch mot IK Vista kvar på tredjeplatsen och 33 poäng, samma summa som Aneby SK nu också har så det blir fortsatt spännande några veckor till i toppstriden i herrarnas division 4