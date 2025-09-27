Bra läge för Gullringen i kvaljakten: ”Har det i egna händer”

Mattias Sandhs Gullringens GoIF är ett av sex lag som gör upp om kvalplatsen till division 3 med två omgångar kvar att spela. IK Vista väntar hemma på Gullemon i dag. Foto: Ossian Mathiasson

Gullringens GoIF är ett av flera lag som gör upp i kampen om kvalplatsen i division 4. För att Gullringen ska knipa kvalplatsen krävs tre poäng hemma mot IK Vista i dag.

Med två omgångar kvar av division 4 norra är toppstriden, Egnahems SK exkluderat, ett getingbo och kampen om kvalplatsen knallhård mellan sex lag.

Tranås FF är just nu innehavare av kvalplatsen i egenskap av tabelltvåa med 34 poäng och jagas närmast av tre lag – IFK Västervik, Gullringens GoIF och Aneby SK – på 33 poäng. Sexan Tjust IF FF på 30 poäng och sjuan Sävsjö FF på 29 poäng har fortfarande chansen men då ska verkligen alla resultat gå deras väg i de sista matcherna.

Trots förra fredagens tunga 1–4-förlust mot toppkonkurrenten Aneby SK har Gullringen en ypperlig chans att gå till kval. Det måste först och främst bli seger hemma mot IK Vista i dag för att det ska bli aktuellt med en avgörande match mot IFK Västervik om en vecka. Tranås, laget som Gullringen jagar, har Sävsjö FF och Aneby SK kvar att möta.

– Även att vi inte ligger tvåa känner jag att vi har det i egna händer. Det handlar om att vi inte tittar för långt bort utan vi måste göra det vi ska göra först i morgon (läs i dag). Gör vi det kan det bli en rolig avslutningsvecka där vi är med och kampar in i det sista, säger Mattias Sandh.

"Trygghet under lång tid"

Påståendet med att många lag är med i kvalkampen håller inte Mattias Sandh med om.

– Jag tycker inte att det är det om vi vinner mot Vista. Det är i så fall så många lag som har så mycket sämre målskillnad än vad vi har. Västervik har jätteplus i plus-minus-statistiken och vi har också bra med plusmål. Förlorar vi så är vi inte med i racet.

Gullringens revanschlusta är stor efter förra fredagens nederlag på Gullemon.

– Det blir en lärdom när vi inte gör det vi har pratat om på en hel vecka fram till match. Vi tog inte jobbet för krävdes och skitade inte er oss. Tyvärr åker man på en smäll då. Vi var väldigt överens om att vi inte följde vår matchplan och jag får ta åt mig om jag inte har varit tillräckligt tydlig. Dialogen med spelarna har varit bra i veckan.

Mattias Sandh ser positivt på att Gullringen kan få avsluta säsongen med kvalspel.

– Det bevisar att vi har haft en trygghet under lång tid. Även att vi inte hade det i fredags är det så att vi är trygga i det vi gör och det har skapat förutsättningar. Jag tycker att vi har tappat många onödiga poäng, men vi har å andra sidan varit väldigt stabila bakåt om man bortser från matchen mot Aneby. Det finns en trygghet och en tro på den spelidé vi har och därför tror jag att vi kommer med och kanske kommer vara laget som tar kvalplatsen.

Lindblom avstängd mot Vista

Ett avbräck mot Vista är försvararen Ola Lindbloms avstängning.

– Det är självklart ett tapp, men det är inget vi kan rå över.

Hur tänker du att Ola ska ersättas?

– Han har varit borta några matcher och vi har haft olika uppställningar. Jag är inte orolig för att vi inte ska få till det på den positionen. Det är aldrig lätt att få Olas bredd, den är inte många spelare som besitter.

Martin Höglind är långtidsskadad och Jesper Wärnehalls medverkan är osäker.

– Det har dragit till i en vad så ”Jeppe” är ett osäkerhetskort. Så har nog alla lag det när man har spelat 20 omgångar. Man kommer ändå till match med det bästa laget man har för dagen.

Fauzi Dotor och Victor Okeji missar också matchen då de har omhändertagits av Migrationsverket.

”Det föreningen vet är att båda spelarna är omhändertagna och att utredning pågår. Mot bakgrund av detta kommer självfallet ingen av spelarna vara tillgängliga till matchen mot IK Vista och med största sannolikhet inte heller i den avslutande bortamatchen mot IFK Västervik", skriver Gullringen i ett pressmeddelande.