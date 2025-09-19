Gullringens glädjebesked inför matchen mot Aneby

Linus Hillström är tillbaka i full träning och blir ett välkommet tillskott i Gullringens trupp mot Aneby. Foto: Ossian Mathiasson

Tre glädjande besked för Gullringen inför viktiga mötet med Aneby. Rasmus Bexell tillbaka efter avstängning, Enock Jörgensen tillgänglig efter att ha varit bortrest senast och Linus Hillström i full träning. – Mycket på pluskontot och vi är på rätt väg, säger tränaren Mattias Sandh.

Det är två formstarka lag som gör upp om poängen på Gullemon.

Gullringen kommer med tre raka segrar bakom sig medan Aneby har tagit tio poäng av tolv möjliga under de senaste fyra omgångarna.

– Ett väldigt stabilt division fyra-lag. Det finns vissa detaljer som är riktigt bra i deras spel men vi har en plan för att kontrollera dem.

"Ruskigt stabil insats"

Gullringen vann förra bortamötet mot Aneby med 3-0 efter tre mål i andra halvlek.

– Vi hade ett otroligt bra försvarsarbete i den matchen. Vi höll emot bra i första trots att de hade mycket boll. Sen började de gå framåt mer efter paus och då knäckte vi dem totalt. Det hade kunnat bli 5-0 och vi gjorde en ruskigt stabil insats då men det hjälper tyvärr ingenting nu. De har en ruggigt bra trend men vi fokuserar framför allt på vårt eget eget. Vi har många bra grunder att stå på, säger Mattias Sandh.

Linus Hillström var tillbaka i full träning i veckan och blir ett välkommet tillskott i truppen inför avslutningen.

Till matchen mot Aneby är även Rasmus Bexell tillbaka efter avstängning och Enock Jörgensen tillgänglig igen efter att ha varit bortres senast.

– Sköna besked i det här skedet av säsongen, säger Mattias Sandh.